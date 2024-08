Řezbářský memoriál Aloise Petruse (od pondělí 26. 8. do soboty 31. 8.)

Již čtrnáctý ročník tradiční dřevořezby se bude konat na zahradě městského muzea a galerie. Memoriál bude slavnostně zahájen v pondělí 26. srpna, kdy rozezní muzejní zahradu v 18 hodin koncert svitavské kapely 4trix.

Pět řezbářů pak po celý týden bude z neopracovaných kmenů stromů vytvářet dřevěné objekty. Letošním tématem jsou "ptáci".

Jak pod dláty řezbářů postupně vznikají dřevěné sochy a sošky se můžete přijít podívat po celý týden. Ve středu 28. srpna vám v zahradách navíc zpestří program od 18 hodin koncert další svitavské kapely - Kowalski.

Slavnostní ukončení řezbářského memoriálu, na kterém budou představeny nově vzniklé dřevěné sochy veřejnosti, proběhne v sobotu 31. srpna od 16 hodin na muzejní zahradě.

Páteční dvojkoncert (pátek 30. srpna od 20 hodin)

Dolní část náměstí Míru bude v pátek večer hostit hned dva koncerty, Pam Rabbit a kapelu Slza. Děti do deseti let mají na koncert vstup zdarma, ostatní zaplatí za vstupenku 100 korun.

Z důvodů zvukové zkoušky kapel bude náměstí (od Ottendorferovy knihovny až po Městské informační centrum) uzavřeno od 18:00 do 19:00 hodin a mimo rezidentů nebude nikomu umožněn vstup.

Festival volnočasových aktivit (sobota 31. srpna od 14 hodin)

Svitavský stadion ožije touto sportovně kulturní akcí již počtvrté. Přes dvacet volnočasových organizací a sportovních klubů, které přes rok připravují nespočet aktivit, tréninků, závodů či utkání nejen pro děti, zde představí svoji činnost.

Děti si ji mohou vyzkoušet a třeba si rovnou vybrat zájmový kroužek na další školní rok. Hlavní program bude probíhat od 14:00 do 18:00 hodin. V 19 hodin je připraven večerní koncert.

32. slavnosti dechových hudeb (sobota 31. srpna od 14 hodin)

Sobotní odpoledne mohou milovníci dechovek strávit na dolní části náměstí Míru, kde je pro ně připraveno vystoupení několika hudebních souborů, které představí moderátor Pavel Pospíšil. Vstupné je zdarma.

Jiřinkový poutní večer (sobota 31. srpna)

Od 16:00 hodin zazní v kostele svatého Jiljí mše svatá, na kterou od 17:00 do 22:00 hodin naváže hudba k tanci a poslechu s občerstvením ve Farní stodole.

Pouť ke sv. Jiljí (neděle 1. září)

Neděle, na kterou se především děti celý rok těšily. Plná zábavy, kolotočů a dobrot, ukončí letošní TOP týden. Od 8:00 do 17:00 hodin si můžete nakoupit na pouťovém trhu a řemeslném jarmarku to, co vám padne do oka. V dolní části náměstí můžete nákupy proložit hudebním poslechem.

Horní část náměstí bude pro změnu patřit divadlu nebo originálnímu umělecko-sportovnímu vystoupení Slack Show. V něm vám nejdříve artisté předvedou dechberoucí triky na nižší trickline, později vysoko nad vašimi hlavami přejdou lano z věže kostela Navštívení panny Marie na věžičku Základní školy na náměstí Míru.

V kostele sv. Jiljí proběhne v 7:30, 9:30 a 16:30 poutní mše svatá. Následně v 19:00 hodin vystoupí Jiří Sejkora a Duo Beautiful Strings. Vstupné: dobrovolné.

Zeditovaná tisková zpráva města Svitavy.