Dětské sbory, zpěvák Tomáš Klus a pořádná porce energie a radosti. Takový byl první benefiční koncert pro porodnici ve Svitavách. Téměř pět stovek lidí zaplnilo v pátek večer kulturní centrum Fabrika ve Svitavách.

Benefice Tomáše Kluse pro porodnici ve Svitavách. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Porodnice ve Svitavách doznala v posledních týdnech několika změn, mimo jiné si tady novopečené maminky užívají rautové snídaně, k dispozici mají stylový fotokoutek a další nové zázemí. Lékařka Lucie Kavanová se rozhodla, že na podporu svitavské porodnice uspořádá benefiční koncert.

„Bylo téměř vyprodáno, skvělá atmosféra a to, co Tomáš Klus na pódiu předvedl, bylo neuvěřitelné. Koncert plný energie, zábavy, kontaktu s publikem, improvizace a téměř dvouhodinový zpěv. A to vše bez nároku na honorář. Všechny peníze půjdou na nákup vybavení pro porodnici ve Svitavské nemocnici,“ uvedla lékařka Lucie Kavanová po koncertu. Zpěvák Tomáš Klus má doma tři děti a netajil se obdivem k maminkám.

„Přijeli jsme do Svitav zahrát, protože máme rádi děti a maminky. Nechtějme, ať naše děti změní svět. Změňme ho my pro naše děti,“ řekl Klus během svitavského koncertu.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Celý výtěžek koncertu nemocnice využije na zlepšení zázemí pro pacientky a pro jejich doprovody k porodům. „V porodnici se rodí malí andílci a nová generace, to je to nejkrásnější, co nás může potkat. Děti jako první uvidí maminku a prostředí naší porodnice, zaslouží si, aby se jim u nás líbilo,“ doplnila primářka dětského oddělení Svitavské nemocnice Ludmila Pospíšilová.

Předskokany Tomáši Klusovi dělaly dětské sbory, a to domácí Svitaváček a pěvecký sbor Hvězdičky a RedBlack ze ZUŠ Dolní Újezd. Další benefiční koncert pro svitavskou porodnici se uskuteční příští rok v únoru, ve Svitavách by měl vystoupit zpěvák Xindl X.