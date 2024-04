Domníváte se, že by mohl oslovit donátory úspěšné Burzy filantropie, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) společně s Pardubickým krajem?

„Hlavní myšlenka Burzy filantropie vychází z principu propojování veřejné správy, firemního a neziskového sektoru. Cílem je podpora místních i regionálních projektů neziskových organizací,“ řekla garantka a fundraiserka Burzy filantropie, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová.

„Jedná se o jedinečnou formu podpory, kterou jsme nastartovali nanečisto v roce 2011, naostro pak v roce 2012. Jsem moc rád, že máme účinný nástroj, který zaujal již řadu společensky odpovědných firem a díky němu se uskutečnilo mnoho zajímavých projektů,“ sdělil radní Pardubického kraje pro sociální oblast a neziskový sektor Pavel Šotola.

Přihlašovat projekty do Burzy filantropie v okrese Ústí nad Orlicí a Svitavy je možné už nyní. A to až do 31. května do 23:59 hodin.