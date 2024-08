Hasiči v Kamenci u Poličky zachraňovali Perličku domácí, která spadla do septiku

V pondělí 19. srpna vyrazili hasiči do obce Kamenec u Poličky na záchranu Perličky domácí, která spadla do místa, kam se nikomu lézt nechce.

Celá akce začala plánováním, jak se co nejefektivněji dostat do septiku, aniž by přitom hasiči nepřišli o důstojnost.

“Všechno nám selhalo, slepička byla 3 metry hluboko, tak jsme se za ní museli zanořit se zadrženým dechem,” popsal situaci mluvčí hasičů Jakub Stryka.

“Opět se ukázalo, že hrdinové nejsou jenom v pohádkách, protože princové do septiku prostě nelezou. Ale nám to nevadí a život žádného zvířete nám není lhostejný,” zaznělo ve zprávě od hasičů.

“Legenda praví, že kolegové do cisterny parťáka nevzali a on tak musel na hasičárnu dojít zpět pěšky,” dodal mluvčí.