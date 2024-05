Fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích tzv. globálního Jihu (Afriky, Asie a Latinské Ameriky) uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

Pokud si tedy takto označený produkt zakoupíte, prokazujete tím, že dáváte přednost výrobkům, za nimiž nestojí například nelidské pracovní podmínky, zneužívání dětské práce či devastace životního prostředí.

Od roku 2011 probíhá v České republice na podporu těchto pěstitelů pikniková akce – Férová snídaně. Ve Svitavách proběhla již po čtrnácté a to v parku Jana Palacha v sobotu 11. května od 10 hodin.

Jak snídaně probíhá? „Stačí si zabalit deku a do košíku naskládat fairtradové a lokální dobroty. Cokoli ze zahrady, domácí marmeládu, pečený chléb, kompot, bábovku s fairtradovým kakaem nebo fairtradové banány. To vše můžete doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky. Společným piknikem vyjádříme podporu lokálním pěstitelům i producentům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky zapojeným do systému fair trade. Loni se na 159 místech republiky sešlo přes 6600 lidí. Pojďme toto číslo letos překonat!“ popisuje akci za organizátory Květa Kellerová.