"Uteklo hodně let a stadion není dokončený. My jsme na to neměli peníze. Stadion jsem dokončili ze 70 procent. Asi dva roky nazpátek spadla ze stropu vata, to nás vyděsilo. Byla nasáklá vodou. Voda snižuje únosnost konstrukce střechy," řekl Martinů.

Město po zjištění, že je nasáklá střešní izolace, nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Firmy ucházející o zakázku se proti projektu ohradily, podle nich neodpovídal současným normám. Tendr proto město zrušilo a začalo znovu. Druhý projekt by byl patrně finančně únosný, ale normy by nadále nesplňoval. Podle starosty šlo o akceptovatelný kompromis.

"Další projektanti vymysleli, abychom nemuseli nic bourat, že halu vyztuží, ale stále to nebude splňovat současné normy. Opravu podmíní instalací monitorovací techniky, která měří sníh," sdělil Martinů.

Město vyčlenilo na opravu stadionu 40 milionů korun v rozpočtu a schválilo projekt. Opozice po čase zjistila, že ani druhá varianta nenabízí trvalé řešení a nesplňuje současné normy zatížení. Podle starosty Martinů se z toho stalo politické téma. Ve čtvrtek se kvůli stadionu koná mimořádné zastupitelstvo. "Chceme zadat kvalitní projekt, chceme znát cenu investice a rádi bychom, aby byl výsledek dlouhodobý a bezpečný, nechceme dočasné řešení," řekl ČTK opoziční zastupitel Jiří Trávníček.

Zastupitelstvo se má podle něj sejít, aby schválilo kompletní opravu střechy, tedy zesílení konstrukce, která by splňovala české normy. Díky tomu bude moci sloužit další desetiletí. Opozice také upozorňuje na to, že stadion stále není modernizovaný. "Měly by se vyřešit tři palčivé věci, technologie, zateplení a vzduchotechnika. V rozpočtu ale nejsou peníze, aby se tohle všechno udělalo," dodal Trávníček.