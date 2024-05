Národní festival Smetanova Litomyšl, který bude ústředním místem oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany, uspořádá od 8. června do 7. července na pět desítek představení a koncertů a další desítky souběžných akcí. Svou délkou i rozsahem bude největší od svého vzniku v roce 1946. U příležitosti jubilea svého nejslavnějšího rodáka Smetanova Litomyšl poprvé uvede všechny jeho opery v jediném ročníku.

Smetanovu Litomyšl již tradičně doprovodí pořady Festivalových zahrad, Smetanovy výtvarné Litomyšle a Smetanovy poetické Litomyšle. Součástí bude i free zóna v Klášterních zahradách s přímými přenosy hlavních festivalových pořadů, koncerty a dalšími akcemi pro celou rodinu.

Za turistikou do Svitav. Město v soutěži skončilo třikrát třetí

„Rozsah Smetanovy Litomyšle v jubilejním roce je naprosto nebývalý. Z původně několikadenní přehlídky vyrostl v měsíční festival svrchovaně reprezentující tvorbu i osobnost Bedřicha Smetany, stejně jako další jubilanty Roku české hudby,“ říká umělecký ředitel Vojtěch Stříteský.

„Mottem 66. ročníku Smetanovy Litomyšle je NAŠE VLAST, které na straně jedné akcentuje kořeny, tradice a národní charakter oslav a festivalu, ovšem přitom nabízí potřebné internacionální přesahy a impulsy z hlediska interpretačního i umělecké tvorby,” vysvětluje Stříteský.

Hlavním a nejslavnostnějším bodem připomínky dvoustého výročí narození zakladatele české národní hudby na festivalu Smetanova Litomyšl bude Libuše v interpretaci České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši.

Zahajovací koncert 66. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl se uskuteční 8. června po slavnostním setkání u zrekonstruovaného rodného bytu Bedřicha Smetany a přenášet ho bude Česká televize na programu ČT art i do Festivalových zahrad přímo v Litomyšli.

Zdroj: Smetanova Litomyšl

Odkaz Freddie Mercuryho v Litomyšli

Na Zámecké návrší zavítají také Queenie v rámci jejich 18 let tour a to 13. srpna 2024.

Queenie opět vyjíždějí na letní turné do českých a moravských měst, aby s vámi v roce 2024 oslavili milník kariéry – své 18. narozeniny.

FOTO: Slovenští Beatles vystoupili na zámku v Moravské Třebové

Tato kapela, pečující o repertoár Freddie Mercuryho a Queen, je jednou z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a jednou z nejžádanějších kapel v České republice.

Něco pro děti

Do Litomyšle zamíří také Kinderland Festival a to 3. srpna 2024. Největší pohádkový festival Kinderland je místo, kde Vaše děti zažijí své oblíbené pohádkové postavičky na živo.

Těšit se mohou také na řadu velkých skákacích hradů, atrakcí a na všechny děti čeká celodenní animační program, spoustu zpívání a hlavně tancování se všemi jejich pohádkovými oblíbenci!

Kinderland plakátZdroj: Kinderland

Litomyšl za zvuku Mamma Mia

Abba Symphonic Show pod širým nebem zazáří 16. července 2024 na Zámecké návrší. Zažít můžete večer plný těch největších hitů legendární skupiny ABBA spolu se symfonickým orchestrem.

Program připomene 50. výročí hudebního fenoménu Abba se všemi jejich nadčasovými hity jako Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme, Gimme, Gimme, Lay on your Love on me, Waterloo, Ring Ring a spoustu dalších.

FOTO, VIDEO: V Litomyšli přivítali sezónu veteránů

V Zámeckém návrší zazní také koncert filmové hudby pod širým nebem. Stane se tak 9. července 2024.