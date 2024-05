V sobotní podvečer se v Tyjátru potkáme s duem HLASkontraBAS. Jeho zakladatelka, Ridina Ahmedová, získala za svůj sólový projekt Hlasokraj ocenění Next wave v kategorii Objev roku 2023. V roce 2006 vyšlo úžasné sólové CD Hlasem. V současné době vystupuje občas sama, především ale v duu s basistou Petrem Tichým jako HLASkontraBAS.

Po skončení koncertu proběhne jam session v Tyjátru. Ten je koncipován jako prezentace práce účastníků jazzových dílen Jazzpot 2024, které povedou hudebníci z jazz/fusion kapely Blue Apple, což ale neznamená, že si nemůžete přijít zahrát na jeviště spolu s nimi. A kdybyste se chtěli dozvědět o dílnách více nebo se do nich přihlásit, můžete tak učinit přes webové stránky: kultura-svitavy.cz/jazzpot. Hlasovou dílnu pro nás povede sama Ridina Ahmedová. Tak přijďte, rozhodně to bude stát za to.

Tisková zpráva festivalu

