/FOTO, VIDEO/ Jahody, sokol nebo obří včela, a to vše z křišťálového skla. Přední český sklář Jiří Pačinek opět vystavuje v Litomyšli. Tentokrát mají lidé jedinečnou šanci vidět skleněné plastiky, které vyrobil pro hollywoodský film Glass Onion: A Knives Out Mystery. Kolekce vznikla díky spolupráci Jiřího Pačinka a amerického filmového produkčního návrháře Johna Dextera. Litomyšl je druhým místem v České republice, kde jsou nádherné skleněné kousky vystavené.

Smetanova Litomyšl každý rok přináší ojedinělé projekty českého umění. Jedním z nich je i výstava v zámeckém pivovaru, kde letos vystavuje špičkový český sklář Jiří Pačinek.

„Expozice ukazuje filmový projekt, který Jiří Pačinek zrealizoval před dvěma lety, kdy ho oslovila hollywoodská filmová produkce, která se chystala točit pokračování kasovního trháku Na ostří nože. Filmaři potřebovali vyrobit skleněné plastiky a shodou náhod tento projekt spadl do klína panu Pačinkovi a jeho sklárně,“ uvedl umělecký manažer kunratické sklárny Pačinek Glass David Sobotka.

Pačinkův „koncert“ u pece uhranul filmaře. Křišťálové skulptury září na Netflixu

Pro expozici skláři vybrali deset plastik, ale ve filmu jich hraje celkem pětašedesát. „Na výrobu jsme tehdy měli jeden měsíc. Zadání uměleckého ředitele filmu Ricka Heinrichse znělo, že vše bude vyrobené z čistého křišťálu. Ve filmu jsou díla v paláci miliardáře, který uvnitř ukazoval své bohatství, mimo jiné tam měl půjčený originál Mony Lisy a další známá umělecká díla,“ přiblížil snímek Sobotka.

V Litomyšli návštěvníci unikátní výstavy zhlédnou desítku děl, ve výběru je torzo ženy, typická vosa, objekt z bublin nebo jahody, které si zahrály v zásadních scénách filmu. Úplnou abstrakcí je kruhový objekt Okno do oceánu.

„Toto nejsou originály, ale jde o jediné mistrovské kopie. Získali jsme totiž od Netflixu souhlas na výrobu vlastní série vybraných plastik. Jinak originály jsou uložené v Los Angeles,“ vysvětlil Sobotka.

Přesto vyřízení autorských práv pro kopie nebylo úplně jednoduché a podle Sobotky se dokonce zprvu zdálo jako nemožné. Součástí expozice je také velkoplošná projekce, kde lidé uvidí výseč dramatických scén z filmu a sklářské dílny Jiřího Pačinka, jak plastiky pro film vznikaly.

„Instalace díky projekci oživne a dostane jiný rozměr. Je to navíc tak dopilováno, že stojany mají vnitřní svícení, když se konkrétní objekt objeví ve scéně, tak svítí jen ten jediný a ostatní zhasnou. Scéna skončí, zhasne a nastupuje další objekt,“ dodal umělecký manažer sklárny.

David Sobotka: Nechceme, aby se o českém skle hovořilo jen v minulém čase

Hodnota vystavených děl se pohybuje okolo tří milionů korun. Při loňském festivalu v Liberci expozici navštívilo přes patnáct lidí. „Jsem ráda, že se nám tuto expozici Jiřího Pačinka podařilo dostat do Litomyšle. Řešili jsme to delší dobu a potom, co pan Sobotka zařídil povolení, tak jsme zajásali,“ podotkla Aneta Fišerová, ředitelka A Galerie v Litomyšli, která výstavu děl Jiřího Pačinka pořádá. Skleněná díla zůstanou v Litomyšli měsíc a pak zřejmě odcestují do Českého národního domu v New Yorku.

Vernisáž výstavy v zámeckém pivovaru v Litomyšli se uskuteční v neděli 9. června v 11 hodin. Expozice tady zůstane do 8. července.