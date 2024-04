Pro pohled na tulipánové lány ale až do Holandska nemusíte. Přijeďte do Moravské Třebové, kde si můžete prohlédnout přes 30 tisíc rozkvetlých tulipánů. Tuto podívanou najdete v areálu staré pily u vlakového nádraží, kde se navíc v sobotu 13. dubna od 10 do 17 hodin můžete těšit na doprovodný program, aktivity pro děti, živá zvířátka (oslice, lama, prasátka, ovečky, jehňátka), bude hrát živá hudba v podání skupiny Vyprahlo a nebudou chybět ani stánky, které zajistí Charita Moravská Třebová, Květná zahrada a Stolístek.

Pořadatelem této akce je Jan Hloušek a jeho firma M-Závlahy. Vstupné dobrovolné (na opravu chléva pro zvířátka). Vstup z ulice Lanškrounská nebo z ulice Nádražní. Parkování u nádraží, nebo v areálu staré pily z ulice Nádražní.

Nebo přijďte oslavit jaro v tulipánovém parku Tulipánie v Opatovci u Svitav. Zažijte okouzlující pohled na 16 tisíc kvetoucích tulipánů a vyberte si svůj oblíbený z 91 druhů. Otevřeno mají každý den od 26. dubna do 13. května od 13:00 do 17:00.