V letošním roce kraj podpořil sociální podniky částkou dva miliony korun, a to většinou na vybavení provozoven. Jedná se například o šicí dílny, gastroprovozy nebo IT zařízení.

Pardubický kraj letos celkovou částkou 1,8 milionu korun podpořil i 13 dobrovolnických center v kraji. Kdo by se chtěl o dobrovolnictví dozvědět více z první ruky, je pro něj ideální příležitostí Krajský den dobrovolnictví, který se uskuteční 14. května od 9 do 16,30 hodin v Klášterních zahradách v Litomyšli.

Co to je dobrovolnictví, co obnáší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá? To jsou hlavní témata Dne dobrovolnictví. Ten se uskuteční v úterý 14. května 2024 od 9 do 16:30 hodin v Klášterních zahradách v Litomyšli.

Během dne se tu setkají dobrovolníci, koordinátoři, organizace a lidé, kterým pomáhají. Letošní organizátoři z Farní charity Litomyšl zvou ve spolupráci s Pardubickým krajem na akci každého, koho dobrovolnictví zajímá, nebo kdo by se chtěl dobrovolníkem stát. Více informací zde.

