Před devátou hodinou ráno je v Janově celkem klid, kamiony téměř žádné a šoféři dokonce i ubrali plyn. Za půl hodiny je ale vše jinak. Tři policejní hlídky odchytávají na odbočce z pětatřicítky na objížďku přes Janov jeden kamion za druhým. Cizinci i Češi.

„Tak kudy mám jet,“ nadává jeden ze šoférů a rozhazuje rukama, když ho policie následně odchytí a postaví se za další tři kamiony. Bude se muset stejně jako ostatní vrátit do Svitav a jet na Českou Třebovou. Kamiony nad dvanáct tun totiž nemají v Janově co dělat. „V pondělí to tady bylo nebezpečné. Kolem domu jezdily kamiony od rána, volali jsme na policii, pak se to trochu zklidnilo,“ říká Petra Pucherová z Janova. Vadí jí, že někteří řidiči si nelámou hlavu s rychlostí. „Nezapomínejte, že se zde denně pohybují děti, chodci i zvířata,“ vzkazuje maminka dvou dětí.

V Janově i Strakově jsou značky, které upozorňují na sníženou rychlost. V obou vesnicích se jezdí nyní třicítkou. Někdy ale mají šoféři ve značkách chaos. U silnice je totiž padesátka i třicítka. „Asi zapomněli uklidit staré značky,“ směje se mladý muž, který přejíždí na kole mezi auty na cyklostezku.

I policie žádá, aby řidiči respektovali dopravní značení a nejezdili, kam nemají. V úterý dopoledne projížděly Janovem hned čtyři policejní vozy. „V souvislosti s uzavírkou úseku silnice I/35 jsme přijali oznámení o porušování dopravního značení. Policisté na místě v nepravidelných intervalech hlídkovali a zjistili několik řidičů, kteří dopravní značení porušili. Přestupky jsme s nimi vyřešili na místě udělením pokuty,“ potvrzuje policejní mluvčí Dita Holečková. Upozorňuje, že i nadále bude policie v úseku hlídkovat. „Trvalý dohled ale zajistit nemůžeme,“ doplňuje Holečková.

Hříšníci na místě zaplatí pokutu 1500 korun. Někteří se ale rozčilují, že nic platit nebudou. „Můžete si to jít zkusit. Brno se skoro nedá projet. Když se na to vyprdneme, nekoupíte si ani rohlík, nenatankujete a tahle republika zkolabuje do dvou dnů. Pak můžete nadávat, že jede kamion zákazem,“ nadává jeden z šoférů.

Kamiony nad 12 tun mají podle nařízení jezdit přes Českou Třebovou. Tady od soboty na průjezdu městem kamionů sice přibylo, ale zatím je provoz bez větších komplikací. "Jezdí jich tady víc, ale stejně tu jsou z překladiště furt. Je to nepříjemné, ale naštěstí je objížďka jen na krátkou dobu," podotýká Helena Nová z České Třebové, která bydlí poblíž průtahu.

Policie bude hlídat dodržování dopravního značení u Janova po celou dobu rekonstrukce pětatřicítky. Tu Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo do 29. srpna.