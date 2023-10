Kolony, zdržení a naštvaní řidiči. U Hřebečského tunelu se od pondělí tvoří každý den kilometrové kolony. Oprava silnice I/35 jde do finále, provoz tunelem je do konce října kyvadlový.

Stavba obchvatu Svitav jde do finále. | Foto: ŘSD ČR

"Ráno jsem stál v koloně před tunelem skoro hodinu, nikudy to nejde objet. Katastrofa," stěžoval si šofér Jan Novotný. Řidiči se musí na pětatřicítce až do konce října obrnit trpělivostí. Jakmile totiž skončila objížďka přes Koclířov, začali silničáři s opravou vozovky před samotným tunelem. „Jedná se o napojení stavby k tunelu Hřebeč. Komunikace bude uzavřena a auta budou jezdit do tunelu kyvadlově, s tím, že semafory budou před tunelem, aby auta nestála uvnitř. S dokončením počítáme 31. října,“ vysvětlil Stanislav Král, vedoucí oddělení výstavby pardubické pobočky ŘSD.

Tím ale rekonstrukce hlavního tahu z Čech na Moravu nekončí. Po zimní přestávce se dělníci na silnici vrátí příští rok v dubnu. „Příští rok v dubnu nás budou čekat navazující tři kilometry. Obě etapy vyjdou na 133 milionů korun,“ dodal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Dopravní situace u Svitav je komplikovaná i vzhledem k výstavbě obchvatu města, který jde do finále. Doprava směrem na Olomouc vede přes Svitavy, a to až do konce října. "Na stavbě I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov se aktuálně dokončují pokládky asfaltových vrstev, probíhají práce na zemních krajnicích, provádějí se vegetační úpravy, osazují se ocelová svodidla a už začala realizace vodorovného i svislého dopravního značení. Dále se dokončují terénní úpravy a opevnění svahů pod mostními objekty," přiblížil postup prací Rýdl.

Okružní křižovatka v Lačnově bude částečně zprovozněna na konci října. Tím budou zahájeny práce na odstraňování provizorních komunikací a na napojení obchvatu na okružní křižovatku. Úplné zprovoznění okružní křižovatky předpokládá ŘSD ve druhé polovině listopadu. Předčasné užívání hlavní trasy obchvatu I/43 je v plánu na polovinu prosince.