Stavba přivaděče má trvat do konce června roku 2025, ale už příští týden prý nechá stavební firma kamiony do zóny sjíždět. Součástí projektu je i rekonstrukce chodníků, cyklostezky, vybudování odpočívky pro kamiony nebo točny pro autobusy.

Na jaře začala stavba přivaděče do průmyslové zóny ve Svitavách. „Přivaděč postaví společnost Eurovia. Jsme rádi, že jsme na stavbu získali státní dotaci 32 milionů korun. Stavba přivaděče vyjde na 47 milionů korun,“ doplnil svitavský místostarosta Pavel Čížek.

Podobná situace je také v Lánech, kudy projíždějí v podstatě jen místní lidé a řidiči směřující do Hradce nad Svitavou a dalších obcí. Zatímco dříve se nedalo v Lánech skoro přejít silnici, teď tu za pět minut projede jen pár aut. „Bývalo to tady o život. Jsem ráda, že jsem se obchvatu dožila,“ podotkla starší žena z domu poblíž silnice.

Desítky let čekali lidé ve Svitavách na obchvat. Už půl roku objíždějí řidiči město po nové silnici a místním se lépe dýchá. „Konečně se nebojíme jezdit s dětmi přes Svitavy na kole. Podívejte se tady v Lačnově, sem tam nějaké auto, dříve tudy jezdily kamiony, bylo to hrozný,“ řekl Pavel Kolář, který projížděl Lačnovem s dvěma syny.

Město však také čeká na rekonstrukci silnic přes Lány, Lačnov a Pražské ulice. Pak si má komunikace převzít. Kdy se tak stane, není zatím jasné. „Pražskou ulici budeme opravovat letos v září. Ta silnice je v děsném stavu. Dělali jsme ji v roce 2017 a záruka trvala tři roky. Teď už dáváme záruku pět let. Po záruce se opravily nějaké šachty, vpusti, ale vozovka se propadla. Sundáme živičný povrch a uděláme nový,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Oprava silnic v Lačnově a Lánech bude pak v režii Ředitelství silnic a dálnic.

RADARY ZŮSTÁVAJÍ

V Lánech zůstává úsekové měření, které však následně pomůže zřejmě zklidnit dopravu v jiné okrajové části Svitav. „Úsekové měření máme vysoutěžené na pět let, lhůta skončí příští rok v březnu. Do té doby tam radary zůstanou a následně budeme řešit co dál. V úvahu připadá přesun úsekového měření na Poličskou ulici,“ dodal Šimek.

Obchvat Svitav dlouhý 9,4 kilometru postavilo sdružení firem Eurovia CS a M-Silnice. Ředitelství silnic a dálnic stavbu vysoutěžilo skoro o půl miliardy levněji oproti původním předpokladům. Odhadovaná cena v tendru byla 1,2 miliardy korun, ale nakonec spadla na 786 milionů korun.

LITOMYŠL A VYSOKÉ MÝTO NA OBCHVATY ČEKAJÍ

Zatímco ve Svitavách lidé už klidně spí, v Litomyšli a Vysokém Mýtě si o tom mohou zatím jen nechat zdát. Vysokým Mýtem projedou denně tisíce aut, ve špičkách je město totálně ucpané a z obou stran stojí řidiči v kolonách. Stavba obchvatu Vysokého Mýta začala už vloni na podzim, hotový bude v prosinci roku 2025. Na stole je však také stavba severního obchvatu města, který má stavět Pardubický kraj.

„Dálnice D35 odvede tranzitní dopravu z centra města, ale je nutné odvést dopravu také směřující ze severu. Z našeho pohledu je obchvat Vysokého Mýta z hlediska budování silnic druhých a třetích tříd v kraji v nové trase zcela klíčový i s ohledem na budování dálnice,“ podotkl Kortyš.

Zástupci města, kraje a státu zastoupeného ministerstvem dopravy se už před časem dohodli na společném postupu. „Udělali jsme výrazný posun a byť se ve Vysokém Mýtě uvažované memorandum nepodepsalo, obsah memoranda se včlenil do zápisu z jednání. Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v přípravě obchvatu a nejpozději do roka se sejdeme znova. Uvidíme, jak mezitím postoupíme v přípravě dokumentace a dalších krocích k co nejrychlejšímu zahájení stavby,“ sdělil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Obchvat města nedočkavě vyhlížejí také obyvatelé Litomyšle. Bude součástí dálnice D35 a jeho stavba začne zřejmě letos na konci roku. „Máme zpoždění jen osm měsíců, přitom to v jednu chvíli vypadalo i na osm let,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Kdo dálnici kolem Litomyšle postaví, bude jasné v létě.

D35 má být na začátku roku 2027 hotová před Litomyšlí a pokračovat dál až u Janova. Ředitelství silnic a dálnic se však snaží přípravu obchvatu i samotnou výstavbu co nejvíce urychlit. „Kdybychom otevřeli obchvat Vysokého Mýta a dovedli dálnici k Litomyšli, tak se z toho obyvatelé zblázní. I výstavbu obchvatu Litomyšle chceme zkrátit. Nejpozději v polovině roku 2027 může být hotový, tedy jen asi půl roku za úsekem od Džbánova k Litomyšli,“ doplnil Mátl.