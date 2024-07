Peklo na pětatřicítce začalo. Dopravu ztěžuje výstavba dálnice D35 u Svitav a navíc v pondělí začala uzavírka I/35 pod tunelem Hřebeč. „Šílené. Do Moravské Třebové jezdit ze Svitav přes Lanškroun. To zase někdo fakt myslel,“ rozčiloval se šofér Karel Horák.

Dobrá zpráva přišla pro některé řidiče v úterý. Vedení Moravské Třebové vyjednalo výjimku pro rezidenty, dopravní obsluhu a lidi, kteří do Moravské Třebové jezdí za prací. Ti všichni v autech do 3,5 tuny mohou nově jezdit přes Boršov.

„Už když jsme se seznámili s objížďkami, věděli jsme, že to bude velká komplikace pro spoustu lidí i okolní obce, kudy vedou objížďky, třeba Křenov. Od prvního dne jsme měli spoustu telefonátů a dotazů, lidé nevěděli, kudy mají jet. Proběhlo jednání a došlo k úpravě tras. Naši rezidenti už nemusí jezdit 35 kilometrů navíc přes Lanškroun. Taková objížďka není úplně jednoduchá, přes Boršov to je výrazná úleva,“ vysvětlil místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Více informací o omezení naleznete na webu Moravské Třebové.

Od Moravské Třebové na Svitavy jezdí auta po silnici I/35, zpátky musí přes Lanškroun, místní nebo dopravní obsluha nově přes Boršov. Ve vesnici však dělá namátkové kontroly policie a už udělila i pár pokut. „Při kontrole je potřeba se prokázat pomocí občanského průkazu s vyznačeným trvalý pobytem nebo dokladem potvrzujícím místo výkonu práce,“ doplnila mluvčí Moravské Třebové Lucie Krčmářová.

Dopravní peklo se týká i dalších vesnic, to přiznává i náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. „Je to šrumec. Auta mají jezdit přes Lanškroun. Navíc jsme museli na 34 dní pustit kamiony do Pohledů. Jinak to nešlo, je tam sice asi tři roky nová silnice, ale už máme hlášené nějaké vylomené obrubníky, ale je to jednosměrně. No pustili. Ředitelství silnic a dálnic hledalo objížďky, dlouho jsme řešili kudy dopravu pustit, tohle je nejmenší bolest,“ řekl Michal Kortyš.

Silnice v Pohledech je však podle něho dobře opravená, takže se nepohne. Potíže mohou však i tak nastat. „Problémy přijdou, až začnou žně, tak tam musí najet kombajny. To pak budeme muset řešit,“ dodal Kortyš.

Rekonstrukce silnice I/35 pod Hřebečským tunelem je naplánovaná do 26. srpna. Investorem oprav je Ředitelství silnic a dálnic ČR, stavební práce probíhají za částečného dopravního omezení.