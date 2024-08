Senátní volby mohou přinést zajímavý souboj, jehož vítěze dopředu jen těžko odhadnout. Proti Kortyšovi se postaví také svitavský starosta a poslanec David Šimek. „Chci pracovat pro svůj region a to se v poslanecké sněmovně moc nedá,“ přiblížil svoji motivaci pro kandidaturu do Senátu David Šimek.

Pokud by se dostal do Senátu, jeho mandát poslance automaticky zanikne. Otazník visí případně nad jeho prací pro Pardubický kraj, kde je na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj na devátém místě. „V pozici starosty bych rád zůstal až do konce volebního období. Svitavy jsou srdcovka. A myslím, že kombinace senátor – starosta je výrazně jednodušší než spojení s prací poslance,“ doplnil Šimek.

Do boje o Senát vyrazil i bývalý poslanec Pavel Severa z Litomyšle, který nyní pracuje jako projektový manažer. Nenavrhla ho však žádná strana. „Jsem historicky první nezávislý kandidát na Svitavsku od začátku voleb do horní komory. Jako nezávislého kandidáta mne podpořilo svým podpisem více než 1200 občanů, kteří zde žijí. Nemám závazek vůči žádné straně. To mi umožňuje velmi otevřeně pojmenovávat problémy a otevírat otázky, které strany otevírat nechtějí,“ vysvětlil Pavel Severa.

Devětapadesátiletý Severa chce v Senátu řešit problémy, které lidem vadí. „Nekandiduji, abych měl další plat a funkci. Chci být senátorem naplno. Těch 1200 podpisů, které jsem získal, mne přesvědčilo, že zkostnatělá stranická politika lidi štve. Chtějí někoho, kdo má svou vlastní odpovědnost vůči nim a bude slyšet jejich problémy,“ upřesnil Severa.

Podobnou motivaci má i ředitel nemocnice v Moravské Třebové Pavel Havíř. Ten prohrál před šesti lety souboj ve druhém kole senátních voleb s Michalem Kortyšem. Nevzdal to a jde do voleb znovu.

„Každý den sleduji neschopnost naší vlády. Jak jinak pojmenovat selhání ministra Ivana Bartoše při zavádění digitalizace stavebního řízení. Systém je nefunkční, stavební řízení je ochromeno. Ohroženy jsou stavby, ale například i kolaudace opravených mateřských škol,“ sdělil Pavel Havíř.

Vadí mu i systém emisních povolenek, který bude rozšířen na námořní, leteckou a silniční dopravu. „Výsledkem bude zdražení bydlení, dopravy a hlavně zboží a služeb. Senát může řadu věcí zastavit nebo alespoň zbrzdit. Proto jsem se rozhodl tuto výzvu přijmout,“ sdělil Havíř, proč znovu kandiduje.

Čtveřici regionálních osobností doplňuje trojice kandidátů, která není z okresu Svitavy. Jedním z nich je hudebník a spisovatel s hereckým jménem Petr Štěpánek z Býště (Trikolora).

„S nabídkou na kandidaturu mne oslovila pardubická krajská organizace SPD. Mojí hlavní motivací je, aby v názorově dosti jednobarevném Senátu zněl také výrazně odlišný hlas,“ přiblížil Petr Štěpánek. Poprvé do Senátu kandidoval v roce 2000. Postoupil tehdy do druhého kola a v něm prohrál s pozdějším předsedou Senátu Petrem Pithartem.

Sedmičku doplňuje Milena Míčová z Doubravice nad Svitavou (bez politické příslušnosti), kterou navrhlo politické hnutí Jasný Signál Nezávislých. Ve Veltrubách na Kolínsku žije Hynek Blaško, generál Armády ČR v záloze. Toho do senátních voleb poslalo uskupení Správná Volba.

Senátní volby se na Svitavsku uskuteční 20. a 21. září společně s volbami do krajského zastupitelstva.