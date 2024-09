Bedřich Smetana, Julius Mařák a Zdeněk Kopal. To jsou tři nejvýznamnější rodáci z Litomyšle. Od narození astronoma Zdeňka Kopala uplynulo letos 110 let a Litomyšl kulatiny slaví celý týden. Do města míří vědci z celého světa, dcery významného astronoma a odhaleno bude unikátní umělecké dílo. „Přínos Zdeňka Kopala pro astronomii je srovnáván s přínosem Václava Havla pro politiku nebo Bedřicha Smetany pro hudbu,“ podotkl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Oslavy odstartují 9. září mezinárodní vědeckou konferencí a vyvrcholí nočním pozorováním oblohy.

Astronom Zdeněk Kopal patřil mezi světovou špičku ve svém oboru. Každých deset let Litomyšl slaví jeho narozeniny ve velkém stylu. Nejinak tomu bude i letos.

„Nejdůležitějším bodem oslav je mezinárodní vědecká konference Binary and Multiple Stars in the Era of Big Sky Survey. Která se uskuteční od 9. do 13. září v zámecké jízdárně. Přihlášeno je více než 140 astronomů z 25 zemí světa, a to jak z Evropy, tak i z Asie, Severní a Jižní Ameriky nebo Austrálie,“ sdělil Kašpar.

Na odbornou konferenci naváže setkání České astronomické společnosti o výzkumu proměnných hvězd. Přihlásilo se více než šest desítek účastníků ze šesti zemí. Součástí konference bude i přednáška Miloslava Zejdy z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity s názvem Život hvězdných párů.

„Život hvězdných párů v šoubyznysu je pod neustálým dohledem fotografů a novinářů. Vesmírných hvězdných párů je obrovské množství a nelze je všechny podrobně sledovat. Jejich tajemství poznáváme postupně. Už 70 let víme třeba o tahanicích o hmotu v těsných dvojhvězdách, ale některé etapy jejich života jsou pro nás stále záhadou,“ vysvětlil docent Miloslav Zejda.

Kromě odborné části nabídnou oslavy program i pro širokou veřejnost. V Klášterních zahradách se příští víkend objeví obří modely Slunce a Země. „Modely Heliosféra a Terralóna nám zapůjčila Hvězdárna a planetárium v Brně. Model Slunce má v průměru asi 5,5 metru. Model Země má v průměru čtyři metry a při pohledu na něj si lidé udělají obrázek, jak naši planetu vidí kosmonauti,“ doplnila Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu litomyšlské radnice.

Oslav v Litomyšli se zúčastní i dcery Zdeňka Kopala, které do rodného města svého otce přicestují z Německa a USA. Lidé je mohou potkat jak na konferenci, tak i při pietním shromáždění na litomyšlském hřbitově. „Vloni projevily dcery Zdeňka Kopala přání přenést ostatky svého tatínka z pražského Vyšehradu do jeho rodiště. Zřídili jsme nové hrobové místo a v den Kopalova úmrtí jsme uložili urnu na litomyšlském hřbitově,“ připomněl Kašpar. Ve středu 11. září se lidé sejdou u hrobu astronoma Zdeňka Kopala, vzpomínku přednese profesor Jiří Grygar.

Dcery Zdeňka Kopala se do Litomyšle pravidelně vrací každý rok. „I letos přivezou nějaké věci z jeho pozůstalosti, které uložíme do státního archivu, který spravuje jeho pozůstalost. Měl by tam být i fotoaparát, kterým fotil Měsíc,“ doplnil místostarosta. V litomyšlském archivu se už nachází vědecká pozůstalost Zdeňka Kopala, mimo jiné také diplom s podpisy astronautů výpravy Apollo 16 a vlajka USA, kterou astronauti nesli na Měsíc. Následně ji posádka Apolla 16 věnovala Zdeňku Kopalovi jako poděkování za přípravu map Měsíce.

Zdeněk Kopal získal v roce 1991 čestné občanství Litomyšle, v rodném městě má astronom svůj památník, ulici a také unikátní park. Právě v parku vznikne Zrcadlo Winyho Maase k poctě Zdeňka Kopala.

„Jedná se o zrcadlo vyrobené ze zrcadlového dibondu o rozměru deset krát čtyři metry umístěné v parku Z. Kopala. Zrcadlo bude mírně nakloněné směrem k Litomyšli a odrazí nejen park a město, ale také oblohu. Ve středu zrcadla vznikne průchod, kterým návštěvník projde do jiné dimenze,“ popsala unikátní prvek v parku Severová. Realizace holandského architekta Winyho Maase patří do litomyšlského seriálu Cíle cest. Slavnostní odhalení se uskuteční na začátku října.

CITÁT: „Nastupující generaci mladých hvězdářů v Československu bych rád vzkázal, aby nedali na to, co jim říkají staří (často již životem zklamaní); z nich totiž život mnohokrát již vyprchal vzdor místům, která mohou ještě zastávat ze setrvačnosti; a dále, aby řídili svůj směr tam, kde cítí, že svým talentem dokáží naší vědě co nejlépe prospět. Nestarejte se příliš o budoucnost - která je stále ještě neextrapolovatelná - nýbrž nastavte svůj navigační kurs na hvězdy, nikoliv na poziční světla okolních lodí." (Z. K., 1989)