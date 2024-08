Podle vedení společnosti se jedná o strategický krok, který zajistí budoucnost více než stovce zaměstnancům závodu v Jevíčku. Komponenty vyráběné technologií extruze, jako jsou například střešní lišty, záchytné lišty a kryty okenních šachet, hrají klíčovou roli při ochraně interiéru vozidel před průnikem nečistot, hlukem a dešťovou vodou.

Rozhodnutí o prodeji divize padlo už v roce 2020 a společnost už pro tuto oblast neusilovala o nové zakázky. Soustředila se jenom na výrobu v závodě v Jevíčku. Odprodej společnosti Vintech Industries je vyvrcholením strategické reorganizace divize.

Rehau v Jevíčku patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. "O prodeji víme od letošního jara a čekali jsme na oficiální prohlášení společnosti. Vedení Rehau nás ubezpečilo, že veškerá výroba bude pokračovat jako doposud. Pokud by došlo k omezení výroby, byl by to pro Jevíčko a celé okolí hodně nepříjemný krok," sdělil starosta Jevíčka Dušan Pávek.