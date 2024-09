PEER KONZULTANT/KA (Sociální pracovník/ice v sociálních službách) Vhodné i pro OZZ. Charita Moravská Třebová hledá do týmu služby Komunitní centrum "O KROK DÁL" PEER KONZULTANTA (soc. pracovník/pracovník v soc.službách) (soc. pracovník/pracovník v soc.službách) NÁPLŇ: sdílení osobního příběhu zotavení s klienty služby, s veřejností - rozhovory, skupinová setkání, prezentace služby, sebeprezentace, podpora a přímá pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním - terénní a ambulantní forma služby. Přinášení reflexe o práci v týmu, o práci s klienty služby, pomoc s vyřizováním osobních záležitostí a při uplatňování zájmů klientů, na základě vlastní zpracované zkušenosti s duševním onemocněním pracovat profesionálním přístupem na motivaci klienta POŽADAVKY: min. středoškolské vzdělání (obor sociální práce, zdravotnictví, pečovatelství výhodou). Kurz pro pracovníka v soc. službách (dle zákona 108/2006 Sb., O soc. službách - s možností doplnit si), vlastní zkušenost s duševním onemocněním (v předchozích deseti letech), schopnost a ochotu sdílet vlastní příběh zotavování z duševní nemoci, ochotu sdílet a předávat naději, že zotavení je možné, ochotu učit se novým věcem, vzdělávat se, výpis z rejstříku trestů, aktivní řidič, spolehlivost, důvěryhodnost, férové jednání, schopnost empatie, trpělivost, zodpovědnost, komunikační schopnosti (vedení rozhovoru, zpětná vazba, dialog), loajalitu, schopnost samostatné individuální práce i spolupráce s týmem při práci s klientem, motivaci pracovat v církevní organizaci s respektem k jejímu poslání, hodnotám a Kodexu NABÍZÍME: smysluplnou a rozmanitou práci ve stabilní organizaci s dlouholetou tradicí a značkou, kvalitní pracovní vybavení, možnost odborného růstu a profesního rozvoje, vzdělávání, práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu, podporu týmu, zaškolení, podporu supervizora a metodických konzultantů, možnost seberealizace, příležitost pro uplatnění vlastních nápadů, zapojení do osvětových akcí KONTAKT: emailem Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: ručně psaný motivační dopis, strukturovaný životopis Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení: Prohlašuji, že mě Charita Moravská Třebová seznámila se zpracováním osobních údajů v souvislosti s ucházením se o zaměstnání. Přihlášky zasílejte do 31.8. 2024 na adresu: Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571 01 Moravská Třebová - obálku označte heslem "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PEER KONZULTANT KC", nebo scanem na e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz Vybraní zájemci budou pozváni k přijímacímu pohovoru. Charita Moravská Třebová si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 13 000 Kč

Detail nabízené práce