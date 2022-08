"Byla bych šťastná. Moje doktorka totiž před lety odešla do důchodu a od té doby marně hledám za ni náhradu. Zdravotní pojišťovna sice předá seznam zubních lékařů, kteří údajně přibírají, ale když jim zavoláte, zjistíte, že to není pravda," postěžovala si pětapadesátiletá Renata z malé vesnice na Heřmanoměstecku.

A takových lidí je víc - mnozí jsou při akutní bolesti nuceni vyhledat zubní pohotovost, ale třeba v Pardubicích si postojí ve frontě i několik hodin. Teď už se, alespoň v Chrudimi, začíná blýskat na lepší časy. Když se na Facebooku objevila o Velikonocích zpráva o otevření nové zubní ordinace ve Slezské ulici, nastala pořádná virtuální mela.

"Stop stav jsme vyhlásili asi už za tři hodiny. Inzerát jsme museli vzápětí stáhnout, protože maily s žádostí o registraci začaly chodit po minutě s tím, jak lidé začali odkaz sdílet," řekl stomatolog Vít Pražan, jehož společnost Mikroskopická stomatologie - MDDr. Vít Pražan přivítá prvního pacienta o prvním zářijovém dni. Zájemci se mohou stále objednávat přes mail a dostat se tak do pořadníku. "V dnešní době ale nejsme termín vstupního vyšetření již schopni garantovat. Odhad je nyní nejdříve na rok 2024, a to bez záruky," upozornil Pražan.

Místo pro ordinaci

Chrudimští radní tento týden schválili přidělení městského bytu mladé zubní lékařce, která žije kousek od hranice okresu a dojíždění by pro ni bylo velmi zdlouhavé. "Nepožadovala žádný přepych, dostala standardní byt. Ordinovat bude od 1. září ve Fibichově ulici," řekl starosta František Pilný.

Další stomatoložka, která chce ošetřovat chrudimské pacienty, ještě nemá ordinaci. Původně jí město nabídlo volné prostory v budově zimního stadionu, ale nakonec se ukázalo, že bývalá masérna velikostně nevyhovuje. "Jsme s paní doktorkou v kontaktu a hledáme jiné místo," uvedl Pilný.

Do Chrudimi mají přijít ještě další dva lékaři. První z nich chtěl po městu dotaci na koupi speciálního mikroskopu, ale žádost o dotaci mu schválena nebyla. Každopádně radnice nemá zprávy o tom, že by z úmyslu sešlo a nový zubař přicházející z pardubické soukromé kliniky by měl ordinovat v Kollárově ulici. Jednání s druhým lékařem je teprve na samém počátku.

V dalších městech se stále nedaří sehnat stomatology, například v Hlinsku vypsali dokonce dotační program, který sliboval přidělení bytu i náborový příspěvek 400 tisíc korun. "Bohužel, jde o celorepublikový problém. Výzvu určitě zopakujeme a kromě toho se snažíme i individuálně, se zubními lékaři jednáme napřímo. Pár adeptů máme," potvrdil hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Lidé z Hlinecka a Skutečska, pokud neseženou vlastního zubaře, se však při náhlé bolesti nemusejí vydávat do dalekých Pardubic. Už dvacet let totiž v této oblasti funguje Stomatologická pohotovost, kdy lékaři o víkendech a svátcích zajišťují péči o pacienty pro celou oblast. V této době raritní službu hradí město Hlinsko a poměrem k počtu obyvatel i okolní obce. "Většině z nás je nad pětašedesát let, takže bychom pohotovosti ani sloužit nemuseli. Ale říkáme si, že jsme tu pro lidi a kdo přijde, toho ošetříme, dokud to půjde," poznamenal s úsměvem skutečský zubní lékař Josef Cimburek.