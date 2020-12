V České Třebové dodnes nemohou uvěřit tomu, jak obrovský ohlas jejich první písnička vyvolala. Přitom původně měla být jen návodem žákům, jak pojmout školní projekt pro hudební výchovu, která je za distanční výuky popelkou. „Napadlo mě, že by si každý mohl přetextovat svoji písničku. Vybrala jsem rapovou, kde je jasná melodie a dá se vložit mluvený text, protože děti dnes moc nezpívají,“ vrací se na začátek úspěchu učitelka hudební výchovy na ZŠ Ústecká v České Třebové Pavla Skopalová. Její kolegové souhlasili s tím, že si tvůrčí proces také vyzkouší. Hledat téma písničky dlouho nemuseli, české školství nemá větší než distanční výuku. Při výběru skladby padla volba na rapovanou skladbu Karla Gotta Být stále mlád, kterou nazpíval s Leošem Marešem. Po nahrání na YouTube se vtipný videoklip začal mezi lidmi šířit jako lavina. Song na svém instagramu sdílel ministr školství Robert Plaga i Leoš Mareš. „Ježíš, to je tak milé…,“ napsal moderátor na svém profilu s tím, že si písničku pouští dokola.

Navázat je těžké

Ve vánočním songu českotřebovští učitelé pečou vánočku a zpívají v přestrojení za mikulášskou družinu. „V komentářích, které jsem pod Učíme dál četla, byly i výzvy, abychom zkusili i nějakou vánoční písničku. Leželo mi to hlavě. Říkala jsem si však, že pokud s ní přijdeme, mělo by to být brzy, protože později už na ni nikdo nebude mít čas,“ podotýká Pavla Skopalová. Společně s kolegy přetextovala notoricky známou skladbu Rolničky, která má spoustu verzí. „Řekli jsme si, že už uděláme něco malého a že to bude naše pééfko z Parníku, kterým všem popřejeme pěkné svátky a hodně štěstí do nového roku,“ podotýká učitelka hudební výchovy. Jejich ambicí nebylo vytvořit další hit. Někteří odběratelé YouTube ho však čekali. „Já i moji kolegové jsme uvažovali, zda je to vůbec dobrý nápad, protože Učíme dál se stalo hitem, nikdo z nás to nečekal a napsat cokoliv dalšího je těžké,“ uzavírá Pavla Skopalová. Žáci se vrátili do škol, třídy dohánějí učivo a tak na další skladby už učitelé z Parníku nemají energii ani čas.

Zdroj: Youtube