Většina družstev se sklizní už začala a jsou v polovině. Podle vedení Agrární komory Svitavy je prozatím v okrese posečeno asi čtyřicet procent obilovin a ze sedmdesáti procent je sklizena řepka. „Stoprocentně jsou zatím sklizeny pouze ozimé ječmene, kterých jsme měli asi dva tisíce hektarů,“ uvedl ředitel svitavské agrární komory Josef Gracias. Výnosy obilovin jsou prozatím dobré a celkově jsou podle statistiky o tunu vyšší než loni.

O tunu méně

To samé ovšem nelze říct o řepce, kde jsou u sedmdesátiprocentní sklizně výnosy naopak asi o tunu menší. Podepsalo se na ní jarní sucho. „Řepka bohužel letos vypadá velmi špatně. V březnu a v dubnu potřebovala vláhu, kterou ovšem nedostala,“ podotkl Gracias.

To potvrdili i zemědělci z Agro Vysočina Bystré. Přestože mají sklizenou zatím jen pětinu řepky, už teď vidí její horší kvalitu.

Vedení bysterského družstva uvedlo, že řepka bude letos problém. „Projevila se u ní malá olejnatost, což je důležitý parametr. Je to letos problém, který se týká celé republiky,“ sdělil ředitel Agro Vysočina Bystré Jan Dittrich. Co se týče pšenice, jsou zemědělci na začátku. Sklidili zatím 15 hektarů z 280. I tak odhadují tento ročník jako průměrný. „Horší sklizeň, než byla minulý rok, ovšem neočekáváme,“ dodal Dittrich.

Průměrný rok potvrdili také v Zemědělském družstvu Dolní Újezd, kde jsou se sklizní obilovin v polovině, v řepce ještě o trochu méně.

Horší sezona

Horší úrodu očekávají letos i v Zemědělsko obchodním družstvu Zálší na Orlickoústecku. Konec žní předpokládají už do konce příštího týdne, vše ovšem záleží na počasí a na stavu strojů. Ještě jim zbývá posekat asi 400 hektarů. „Máme asi 500 hektarů řepky, 900 hektarů pšenice a 250 ječmene. Oproti loňskému roku to letos vypadá na trochu horší sezonu. Máme výrazně nižší výnos řepky. Jsme tu zvyklí na tři a půl až čtyři tuny. Letos ovšem budeme rádi, když budeme mít aspoň tři tuny,“ řekl vedoucí rostlinné výroby Martin Janecký. U pšenice a ječmene zatím mají výnosy kolem sedmi tun.

Nemají problém

Naopak v Živanicích na Pardubicku jsou tento rok spokojeni. „Oproti loňskému roku jsou výnosy nadprůměrné. Za posledních deset let to ale není ani nejhorší, ani nejlepší. Pokud by teď byly čtyři hezké dny, můžeme sklizeň ukončit,“ řekl předseda představenstva družstva Vít Hejna.

U nich ovšem problém s řepkou nemají. Letos pro ně byla její úroda nadprůměrná. „Překvapivě nám letos vyšla asi na 3,4 tuny. U někoho to může být málo, pro nás je ale číslo nad 3,3 velmi dobré,“ dodal Hejna. Co se týče soukromých zemědělců v Pardubickém kraji, jejich zahájení sklizně se taktéž liší. Někteří začínají tento týden, jiní už mají dokonce po žních.

Vysoký výnos

Soukromník Jan Faltys z Litomyšle je s letošní úrodou spokojen. Tak vysoký výnos ještě nikdy nezaznamenal. Všechno podle něj záleží na počasí a na druhu půdy. „Pšenice jsem měl 96 metráků na hektar, ječmene asi 70 metráků na hektar a ovsa asi 55. V Litomyšli máme vespod jíl, který dobře drží vodu. Třeba pšenice potřebuje jen asi patnáct procent vlhkosti. Díky tomu, že občas zapršelo, jsme dopadli ještě dobře. Teď už je to na hraně,“ vysvětlil Faltys.

Jak dopadne zbytek sklizně, není stoprocentně jisté, vše záleží na počasí v následujících dnech. „Ještě můžou přijít bouřky a přívalové deště. Již na řadě míst nám obiloviny polehaly, tam je pak kvalita a výnos samozřejmě horší,“ řekl Gracias.