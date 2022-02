Natálie Chacková pochází z Ukrajiny, v Pardubicích ale žije už 25 let. Její včerejší telefonát mamince, která žije v centrální Ukrajině asi 250 kilometrů od Kyjeva, se od ostatních hovorů značně lišil. „Volaly jsme si a plakaly. Je to strašný pocit zrady nejen od Putina, ale i od řady obyčejných Rusů, kteří jeho postup hájí,“ říká v reakci na projev Vladimíra Putina, který v pondělí večer zpochybnil nezávislost Ukrajiny. Zároveň oznámil, že je potřeba uznat nezávislost Doněcké a Luhanské „lidové republiky“.

„Odedávna se tyto země nazývaly ruské a pravoslavné,“ uvedl prezident Ruské federace na úvod svého pondělního projevu. Neakceptovatelné, nepřijatelné – tak hodnotí slova prezidenta Putina Natálie Chacková. Do Čech přišla před lety za prací. Na Ukrajině jí zůstala jen sedmdesátiletá maminka. „Ona už nikam cestovat nechce, má i propadlý pas. Na druhou stranu, nechce utíkat, je přeci doma,“ vysvětluje Natálie. Po včerejším projevu je prý přesvědčena, že chce Putin Ukrajinu napadnout. „Je to šílené, zlý sen. Nedokážu absolutně pochopit, že se to zase děje, po tom všem, co jsme v minulosti zažili,“ dodává s tím, že je pro ni neakceptovatelná skutečnost, že ruské obyvatelstvo takové jednání trpí.

Charita v Pardubickém kraji vyhlásila sbírku pro Ukrajinu

Útoku ze strany Ruska se obává také Mikola Tivodar z Litomyšle. „Ani nevím, co na to říct. Je nutno situaci řešit. Lidé, kteří tam žijí za to pykají, nikdo se o ně nestará. Rusové nám seberou zemi,“ myslí si. Čtyřicetiletý dělník Saša, který dva roky pracuje ve stavební firmě na Svitavsku, by chtěl dostat část rodiny do Čech. „Dřív, než bude pozdě,“ říká.

Pracují i ve zdravotnictví

Řada Ukrajinců navíc v Pardubickém kraji pracuje také ve zdravotnických profesích. Ti podle mluvčí nemocnic Pardubického kraje Kateřiny Semrádové vnímají celou situaci velmi citlivě. „Řešili jsme to minulý týden. Oni o tom moc nechtějí mluvit. Bývá to hodně osobní, mají tam celé rodiny,“ podotýká Semrádová. Podporu již vyjádřili například akademici z Univerzity Pardubice, na které v současnosti studuje 131 ukrajinských studentů. „Eskalace napětí je více než znepokojující,“ řekl rektor univerzity Libor Čapek. Celé vedení společně s děkany všech fakult pak vyjádřili podporu územní celistvosti a suverenity Ukrajiny.

V případě eskalující situace je prý Pardubický kraj ochoten pomoci. „Pokud uprchlická krize nastane, domnívám se, že bychom byli schopni poskytnout prostory někdejších domovů mládeže. Pro nouzové ubytování si takový scénář umím představit,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v případě potřeby Pardubický kraj rozhodně nezůstane nečinný. Jako symbol podpory pak hejtmanství vyvěsilo ukrajinskou vlajku. Ta na budově krajského úřadu naposledy vlála loni v srpnu, kdy kraj připomněl 30 let nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. „I přes složitou situaci na východě země jsme si nepředstavovali, že půl roku poté budeme svědky těchto událostí a snah rozbourat mezinárodní dohody,“ dodal hejtman Netolický.