Pardubice – Jeden z nejznámějších předních popularizátorů kosmonautiky v České republice, Milan Halousek z České kosmické kanceláře, bude právě v pátek přednášet na pardubické hvězdárně barona A. Krause v Gorkého ulici.

Poutavá a lákavá přednáška nazvaná „Ženy v kosmu", při níž návštěvníci poznají mnoho tváří něžného pohlaví vykonávajících riskantní práce ve vesmíru, začíná ve Velkém sále od 19 hodin.

Před padesáti lety…

„Bude to již padesát roků, co se do vesmíru vydala první žena – ruská kosmonautka Valentina Těreškovová. Tkadlena, amatérská parašutistka a komsomolská funkcionářka s hezkou tváří, svůj let ale příliš nezvládla, a tak možná i proto se další žena vydala do vesmíru až o 19 let později," připomíná Milan Halousek.

Šestapadesát žen

Do dnešních dnů bylo ve vesmíru 56 žen z osmi států světa. Několik jich zahynulo při haváriích kosmických strojů, ale další stále slouží na nejdůležitějších funkcích v kosmickém programu.

„Mají ženy stejné předpoklady pro práci v kosmu jako muži? A je vůbec vhodné, aby ženy do vesmíru létaly? Jaké budou pozice a úkoly žen při budoucích dlouhých objevitelských cestách na Mars či jiná místa vesmíru? A jak to bude se sexem, zrozením a výchovou dětí při mnohaletých kosmických misích?" Nejen tyto otázky bude lektor ochotně dnes večer zodpovídat. Zároveň s nadsázkou připomíná, že poslední ožehavé téma je mládeži nepřístupno…

Milan Halousek

Milan Halousek, který se narodil roku 1961 v Pardubicích, je v současnosti jedním z předních českých popularizátorů kosmonautiky. Je rovněž vedoucím odboru Vzdělávání České kosmické kanceláře, dále je předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti a členem Astronomické společnosti Pardubice. V neposlední řadě je také sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou souvisí. V srpnu 2011 „přivezl" do Pardubic amerického astronauta Andrewa Feustela i s „druhým českým kosmonautem" Krtečkem.