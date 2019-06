Do května loňského roku byl Josef Ošťádal členem moravskotřebovského zastupitelstva. Přibližně před rokem na mandát z důvodu dlouhodobých vážných zdravotních potíží rezignoval.

Josef Ošťádal se narodil 21. února 1957 v Moravské Třebové. Absolvoval místní gymnázium a ve studiu poté pokračoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vysokoškolská studia zakončil titulem doktora přírodních věd.

Do komunální politiky vstoupil v roce 1992, kdy se stal členem městského zastupitelstva za občanské demokraty. Opětovně byl do zastupitelstva zvolen v roce 1998 a poté opakovaně ve všech následujících komunálních volbách, naposledy v roce 2014. V roce 2010 neúspěšně kandidoval ve volbách do poslanecké sněmovny.

Členem ODS byl od roku 1991. Po roce 2000 zastával funkci předsedy okresní rady ODS ve Svitavách.