„Optimista se učí čínsky, pesimista se učí arabsky a realista se učí střílet,“ říká v českém i polském jazyce nápis před vstupem na střelnici. "Možná by vzhledem k okolnostem se dala zaktualizovat prostřední část sloganu výměnou arabštiny za ruštinu," říká jeden z návštěvníků. Na střelnici je rušno. Znalce zbraní i absolutní amatéry, kteří si třeba jen chtěli vzít do ruky a potěžkat opravdový „kvér“, přilákala jak přehlídka množství pistolí a pušek, tak i možnost zmáčknout spoušť a vystřelit na terč. „Zájem veřejnosti byl opravdu mimořádný – rezervační systém na střelby jsme měli naplněný po všechny tři dny od rána do večera,“ říká správce střelnice a zbrojíř Marek Abely, že od pátku do neděle bylo na střelnici stále plno.

Příchozí měli možnost prohlédnout si novou sérii kulovnic CZ 600 od výrobce z Uherského Brodu, kde také vyrábějí nejvyšší řadu sportovních pistolí CZ TS 2 v různých barevných provedení. „K vyzkoušení byla většina zbraní z portfolia CZ Uherský Brod,“ říká manažer Centra Walzel Tomáš Svoboda, že k zapůjčení a vyzkoušení bylo k dispozici přes 30 krátkých i dlouhých zbraní.

Velký zájem veřejnosti potvrdil trend posledních týdnů, kdy s ohledem na válečné události na Ukrajině se lidé začali více zajímat o možnost pořídit si zbrojní průkaz. „To mohu potvrdit - mnoho lidí začíná nad zbraněmi uvažovat jako nad reálnou bezpečnostní pojistkou,“ potvrdil Marek Abely, že počet zájemců se zvyšuje.

Dosud si zbrojní průkaz většinou dělali lidé kvůli myslivosti, sportovní střelbě nebo proto, že mají zbraně jako koníčka. Teď se k nim řadí další zájemci. „Je to opravdu tak. Za posledních pět, šest týdnů od 24. února narostl zájem o zbrojní průkazy opravdu hodně,“ ví ze zkušenosti správce střelnice, který umí případné adepty na zisk zbrojního průkazu připravit . Podle jeho slov ti, kdo již vlastní zbrojní průkaz delší dobu, tak se začínají poohlížet i po jiných typech zbraní. „Když už někdo zbrojní průkaz má, tak chce využít i tu možnost, že by vlastnil i zbraň vhodnou v případě potřeby k sebeobraně. Ve chvíli, kdy se na Ukrajině začalo dít to, co se tam děje, tak se zvedla poptávka po těchto typech zbraní.“

Adršpach o provozování skalního okruhu nepřišel, nová smlouva platí do roku 2026

Před napadením Ukrajiny patřila k nejprodávanějším zbraním na sebeobranu samonabíjecí pistole. „Je to zbraň, kterou můžete celkem jednoduše schovat a mít ji stále u sebe a v případě ohrožení ji použít,“ popisuje výhody Marek Abely. V posledních týdnech ale registruje zvýšenou poptávku po dlouhých zbraních, z nichž lze střílet na větší vzdálenosti výkonnější náboje. Tyto požadavky splňují samonabíjecí pušky. Významným zástupcem těchto zbraní je skupina zbraní, kterým se všeobecně říká AR 15. Známější jsou pod názvem M16, pod nímž ji přijaly americké ozbrojené sily. „Je to vedle Kalašnikova další velmi rozšířená zbraň, která se ve velkém vyrábí po celém světě,“ říká zbrojmistr. Cena těchto zbraní závisí na výrobci a kvalitě provedení. „Ty ceny se pohybují od 30 tisíc korun výše. Nejběžnější je cenová hladina mezi 30 a 60 tisíci, ale samozřejmě může být i vyšší. Základní cena je bez veškerých doplňků jako jsou mířidla, svítilny, popruhy a tak dále,“ vyjmenovává další doplňky.

Českou alternativou v tomto segmentu vyrábí i Česká zbrojovky z Uherského Brodu - jedná se o CZ BREN 2 Ms, kterou má aktuálně ve výzbroji i česká armáda. „Ale v civilním provedení, které neumožňuje střílet dávkou, se dá koupit i na zbrojní průkaz,“ říká Abely a dodává, že cena takové zbraně je necelých 60 tisíc korun. „Máme ji také v nabídce,“ zmiňuje, že Střelnice Walzel je zároveň prodejnou zbraní a střeliva, kde si může zájemce před koupí zbraň i vyzkoušet, což nebývá obvyklé.

Že zbraně nejsou jen výlučnou doménou mužů potvrdil i poměrně velký zájem žen na střelnici. „I ženy si dělají zbrojní průkazy a chodí střílet, není to nic neobvyklého. Často je to rodinná záležitost když oba manželé mají zbrojní průkazy. Mužů okolo zbraní je ale samozřejmě výrazně víc,“ dodává zbrojíř, a dodává, že co se týče zbrojařského segmentu, tak je Česká republika díky jednomu z největších výrobců zbraní na světě a velkému výrobci střeliva v podstatě soběstačná.

Nejmodernější komplex krytých střelnic ve střední Evropě s prodejnou zbraní nabízí možnosti střelby z krátkých i dlouhých zbraní.

- Projekční systém Hitcom, vyvinutý pro výcvik německých ozbrojených složek.

- Reálný trénink sebeobrany proti aktivnímu střelci.

- Střelba pro všechny i bez zbrojního průkazu pod vedením zkušených instruktorů.

- Příprava na získání zbrojního průkazu.

- Prodejna zbraní a střeliva, kde si zbraň může zákazník před nákupem vyzkoušet

Střelnice 25 m a 50 m:

Pronájem palpostu 30 minut stojí 460 korun

Pronájem palpostu 60 minut stojí 790 korun

Projekční střelnice:

30 minut s ostrou zbraní (max 2 osoby) stojí 920 korun

60 minut s ostrou zbraní (max 4 osoby) stojí 1750 korun

Půjčení zbraně 300,-