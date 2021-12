„Po nekonečném posuzování a ještě nekonečnějším nahánění obviněného nakonec soud proběhl bez jeho přítomnosti. Naštěstí,“ řekl po soudu Jiří Švihálek.

Svůj příběh začal postupně zveřejňovat na blogu pod přezdívkou Pacholek. „Na to, s jakou lehkostí jsem psal blog, tak zpětně mluvit o všem, co se stalo před dvěma a půl lety, bylo opravdu těžké,“ přiznal po soudu.

Rozsudek mnohé fanoušky blogera rozčílil „Podmínka není žádný trest. Je mi to moc líto,“ okomentovala rozsudek Šárka. „Tohle sleduji téměř od začátku a celou dobu čekám na to, jestli bude řidič potrestaný. Jak je vidět, tak ne,“ dodala Hana, která blog pravidelně čte.

Bílá stěna a černo

Vážná dopravní nehoda měla pro oba motorkáře těžké následky. „Na chrudimském obchvatu nás najednou něco srazilo z motorky. Pamatuju si, že se přede mnou vytvořila bílá stěna, strhl jsem řízení a najednou bylo černo. Věděl jsem, že je něco špatně, ale necítil jsem žádnou bolest,“ řekl Švihálek v rozhovoru pro Deník.

Nehodu zavinil moldavský řidič fabie, který jel s kolegy pracovat do nedalekých Nemošic. „Doneslo se ke mně, že to byl nějaký člověk, který byl asi tlačený někým dalším, nějakým šéfem. Chtěl si ušetřit cestu, přetížil vozík betonem a pokazil tak život dvěma mladým lidem,“ poznamenal Švihálek. Řidič táhl za autem vozík s betonem, který několikrát převyšoval povolenou hmotnost. Ten se zřejmě ve vysoké rychlosti rozkýval a utrhl.

Deník jednonožce

V nemocnici Švihálek strávil několik měsíců. Motivací pro něho bylo vědomí, že i s protézou mohou lidé sportovat. Jeho blog, kde svůj příběh popisoval den po dni, a to s osobitým humorem a nadhledem, se stal jedním z nejčtenějších v celém Česku. Po čase vydal i knihu Deník jednonožce. „Není to jen překlopený blog, je tam pohled do zákulisí, který na internetu nenajdete. Jsou tam postřehy například mých rodičů nebo mé sestry,“ řekl při křtu knihy.

V současnosti Švihálek žije aktivní život, následky nehody si ale s sebou stále nese. Na chvíli se odmlčel a své životní zážitky s veřejností nesdílel. Nyní přislíbil, že deník bude pokračovat. „Poslední rok pro mne byl spíš jen o čekání na vyřešení problému z (před)poslední operace v září 2020. Ale teď se to snad už opravilo a já začnu fungovat,“ informoval své fanoušky.

Vážná dopravní nehoda

Do vážné dopravní nehody na obchvatu u Chrudimi se v pátek 26. července v odpoledních hodinách připletlo pět vozidel, mezi nimi tři osobní auta, kamion a motorka.

Na místě bylo pět zraněných osob, nejvážnější zranění měla dvoučlenná posádka motorky, kterou záchranka převezla do hradecké nemocnice s vážným poraněním nohou

Ihned na místě vyšetřovatel hasičů určil pravděpodobnou příčinu nehody – zavinil ji vozík naložený čerstvým betonem. Přívěs zapřažený za Škodou Fabia se zřejmě ve vysoké rychlosti rozkýval a utrhl. Jednoho pasažéra z osobního vozidla zasypala betonová směs.