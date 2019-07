Jedni mají deset tisíc obyvatel, druzí 650. Přesto Litomyšl a Kladruby nad Labem spojuje jedno pouto – oba mají svá místa v seznamu kulturního dědictví UNESCO. To litomyšlské je zde již 20 let. A tak i zde hledají Kladruby, které jsou v rejstříku tři týdny, rady, jak to v této prestižní společnosti chodí.

Je tu drahota

„Od té doby, co jsme v UNESCO, tak šly nahoru nejenom ceny bytů, ale i v hospodách,“ posteskl si asi padesátiletý muž z Litomyšle, který si však nepřál zveřejnit jméno.

Podobného názoru je i paní Jana. „Je to tu drahé. A to se nebavím jen o službách, ale například i o zdejším parkování. To v centru začíná na 10 korunách za hodinu a další hodiny je už po 30 korunách. No a živnostníci tu platí 5 tisíc na rok. Dřív to byly dva tisíce,“ uvedla žena.

S těmito povzdechy však příliš nesouzní místostarosta města Radomil Kašpar.

„Spojovat dražší ceny se vstupem do Unesca je liché. Litomyšl, jelikož je to dlouhodobě prestižní značka, patřila vždy k dražším destinacím. Co se pak týče parkování, tak je to ovlivněno tím, že se nám zatím nepodařilo vybudovat parkovací dům. A dražším parkovným chceme také regulovat pohyb na náměstí. Lidé už zapomínají chodit pěšky,“ řekl místostarosta.

Podle místostarosty Kašpara však klady daleko převyšují zápory. I když i ty se přímo se značkou UNESCO také naleznou.

„Díky této prestižní značce jsme se dostali více do povědomí lidí. A to nejenom v Česku, ale na celém světě,“ míní Radomil Kašpar.

Poukazuje však na to, že Litomyšl není tak známá a navštěvovaná jako například Český Krumlov. „Ten ročně navštíví miliony lidí, nás desítky tisíc. Není tak tolik zatížená okolní infrastruktura,“ dodal místostarosta.

Přehnaná očekávání

Podle něj však měla Litomyšl před dvaceti lety příliš velká očekávání v otázce investic.

„Tam jsme doufali, že jich bude více a lépe na ně dosáhneme. Musím však konstatovat, že to tak není. A dokonce jsme nedávno byli osloveni, zda bychom do jednoho titulu nepřispěli. Zkrátka být v UNESCO neznamená, že se hned otevřou kapsy,“ uvedl místostarosta.

Zklamal tak i starostku Kladrub Lenku Gotthardovou. Ta se ptala, zda nějaký podíl ze vstupného na zámek putuje do zvláštní kasy, z níž by se financovala i údržba okolí památek.

„Náš rozpočet je minimální. Doufáme tak, že nám instituce jako hejtmanství či Ministerstvo zemědělství nějak pomohou. A vznik podobného účtu, kam by šly peníze z vstupného, by možná taky byl na místě,“ uvedla starostka Kladrub.

Nic z toho bohužel nekouká. „Žádná společná kasa není. Kladruby však mají velký potenciál nejenom v samotném hřebčínu, ale i v celé okolní krásné aglomeraci. A doufám, že jim zápis jen prospěje,“ dodal místostarosta Kašpar