"Kardiopulmonální resuscitace je metoda, jejíž pomocí oddalujeme klinickou smrt a zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do kardiopulmonální resuscitace řadíme nepřímou srdeční masáž a plicní ventilaci," přiblížila mluvčí.

Záchrana a naložení postiženého do člunu muselo být provedeno šetrně a s maximální ohleduplností, a také s pomůckami na fixaci páteře, které muselo mít každé družstvo ve výbavě. Na dalším stanovišti soutěžící předvedli ovládání záchranného plavidla, raftu.

"Na dalším stanovišti museli záchranáři zachránit postiženou osobu z břehu pomocí házecího pytlíku. Další stanoviště bylo zaměřeno na záchranu osoby z vody s podezřením na poranění páteře. V reálném životě se jedná o jeden z nejčastějších úrazů při skákání do neznámé vody," uvedla Horáková.

Závodníci museli zvládnout projet na vodní hladině člunem slalom, který byl sestaven ze čtyř bójek v řadě za sebou. Po projetí slalomu zajeli nejprve popředu a pak pozadu s člunem do kotviště.

