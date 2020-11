Pro kavárníky i majitele dalších podniků je doba zlá. Své o tom ví i Martina Nováková, která si v centru Pardubic otevřela svou kavárnu teprve v prosinci. Sotva si tak začal podnik získávat své příznivce, přišla první vlna pandemie.

„Už nás podruhé zavřeli, takže je to velmi těžké, představovala jsem si to trochu jinak,“ přiznala majitelka s tím, že nejhorší je čekání a nejistota, která ji doprovází již několik měsíců. „Mysleli jsme si, že v pondělí otevřeme a teď už to zas vypadá, že ne. Nic ale nepodceňujeme, nazdobíme stromeček a budeme připravení na pondělní otevíračku,“ řekla Nováková, kterou také mrzí, že letošní vánoční svátky nebudou takové jako dřív.

Rozhodla se proto, že alespoň obmění nabídku kavárny a připraví sváteční produkty. „Letos si nemůžeme zajít ani na vánoční trhy. Je to takový smutný čas, proto chceme alespoň trochu navodit vánoční atmosféru,“ dodala majitelka kavárny Můj šálek. A nebude sama, po výzvě města a informačního centra se přidávají i další kavárny, které chtějí za lepší advent bojovat vůní perníku.

Opráší tradici

Městské informační centrum totiž vyzvalo kavárny, aby vánoční čas oživily produktem, který je Pardubicím vlastní – perníkem.

„Chtěli jsme oprášit tradici perníku, aby město žilo svým typickým produktem. Pardubický perník je skvělá značka. Kontaktovali jsme řadu provozovatelů kaváren v našem městě a mile nás překvapilo, že na naši nabídku ihned s potěšením zareagovali,“ uvedla ředitelka Pardubického informačního centra Miloslava Christová.

Můj šálek tak přidá do nabídky například perníkový cheesecake, latte s příchutí perníku nebo horkou čokoládu se šlehačkou a s perníkovým posypem. Jinde si lidé budou moci ke kávě nebo čaji zakousnout přímo perník.

„Kávou a typickou pochoutkou našeho města chceme obyvatele města v rámci adventních procházek potěšit a zpříjemnit jim aktuálně náročné časy. Navíc společně podpoříme v obyvatelích lokální patriotismus a také místní kavárny, které nemohou na plno fungovat,“ vysvětlila Christová. Do projektu se zapojilo celkem deset pardubických podniků, z nichž se bude linout vůně perníku po celý advent.

Kavárny jsou připravené své perníčkové produkty prodávat i z výdejních okének, mnohem raději by ale již otevřely a fungovaly plnohodnotně. A to i kvůli nepříznivému počasí, jelikož stále klesající teploty jim práci značně komplikují. „Když musíme mít celý den otevřené dveře, máme uvnitř strašný chlad a jsme celí zmrzlí,“ popsala další negativní aspekt výdejních okének Nováková.