/FOTO, VIDEO/ Nastal čas sázet! Zelenina v obchodech je drahá a mnohým ani nechutná. Domácí zahrádkáři proto nedají dopustit především na vlastní výpěstky. Stejně je tomu u jablek, angreštů, rybízu nebo dalších druhů ovoce. Ačkoliv i zahrádkáři na trzích výrazně zdražili. Přinášíme i ceník jednoho z prodejců.

Prodej sadby a ovocných stromků | Video: Marek Nečina

Nástup opravdového jara a s ním i zvýšený zájem zahrádkářů je vidět i na chrudimském trhu pořádaném na Resselově náměstí. Zákazník Jaroslav Jelínek přijel z Horního Bradla a hned nakoupil dvacet sazenic salátů. Jezdí na trh speciálně pro sadbu a pak si pěstuje na zahrádce všechnu zeleninu, o kterou se podělí s dcerou i vnučkou.

„Za sezónu je to třeba i stovka salátů, padesát květáků, padesát kedluben, ale také třicet kilo kanadských borůvek, padesát kilo jahod a tak dál,“ vyjmenoval.

Podle jeho slov pěstoval po léta zhruba stejné množství ovoce a zeleniny, ale teď začne prý ve větším. „Právě jsem si objednal nový skleník, takže počítám s dalšími dvaceti keříky vlastních rajčat. Ta z obchodů se nedají jíst,“ míní Jaroslav Jelínek.

Zahradník Jan Kubát z Brlohu u Přelouče prodává na trhu sazenice angreštu, rybízu ale také malé stromky broskvoní, meruněk a dalších ovocných dřevin. Na nezájem si stěžovat nemůže, i když prý ceny v posledních letech citelně vzrostly.

„Ještě před covidem bývaly stromky tak o padesát korun levnější, teď už si za ně musím počítat víc. U jádrovin je to 250 korun, u peckovin 280 korun. To jsou stromky, které odebírám ze školek. Angrešty a rybízy si pokaždé předpěstuji sám a prodávám je po 150 korunách,“ vypočítal Kubát.

Kromě toho si připravuje i sadbu rajčat nebo paprik. Mezi lidmi je o ni prý velký zájem. „Vloni mi došel veškerý sortiment o týden dřív, než jsem původně čekal. Z trhů jsem také občas odjížděl už v devět hodin ráno a byl jsem úplně vyprodaný. Za jedno dopoledne jsem prodal třeba tisíc sazenic rajčat. Věřím, že letos se toho prodá ještě víc. Bohužel je docela chladno, takže se mi teď s pěstováním daří o něco míň,“ dodal.

Výňatek z ceníku dřevin v zahradnictví Tomáše KřičeňskéhoZdroj: Deník/Marek Nečina

Zákaznice Zdenka Rychecová si přichází pro deset sazenic salátu. Každoročně začíná s nakoupenými předpěstovanými sazenicemi a pak naváže tím, co si už dřív sama zasela.

„Baví mě to. Kromě salátu pěstuji papriky, okurky, rajčata, prostě všechno. Pokud bych počítala čas, který tomu věnuji, tak se to určitě finančně nevyplatí, ale pokud na čas nehledím, tak to výhodné je. Vlastní zelenina hlavně chutná úplně jinak, než ta z obchodu. Je z ní cítit sluníčko a nejsou v ní látky z žádných postřiků, takže nemám problém nabídnout ji i svým dětem. Všichni si pochutnáme,“ potvrdila amatérská zahradnice.

Jiřina Binková z Chacholic aktuálně na trhu nabízí rostlinky do fóliovníků a do pařenišť. Jejímu sortimentu dominují saláty, bílé kedlubny, květáky, jarní kapusta nebo zelí.

„Nejvíc prodám salátu a pak také kedluben, ze kterých lze po sklizni připravit i chutné kedlubnové zelí. Ale dobře se prodává i sadba květáku, protože z něj zase připravíte chutný oběd,“ směje se žena. Prodává všechno po čtyřech korunách, cenu prý nechala stejnou jako vloni.

„Myslím, že lidé mají zdražování už dost. Jakmile se trošku oteplí, přibydou na prodej i další sazenice. Koncem dubna třeba celer, pokud nebudou hlášené mrazy. Pak dojde i na pórek, rajčata, papriky, okurky, ale to až někdy kolem 10. května. Ještě později nabídnu cukety, patizony, dýně a ve druhé polovině května také okurky nakladačky,“ vyjmenovává Jiřina Binková.

Chrudimský zahradník Tomáš Křičeňský teď nabízí široký sortiment stromků i zeleninové sadby.

„Mám tu vysokokmeny a čtvrtkmeny jabloní a dalších jádrovin a peckovin. Ty mám už ale prakticky vyprodané, protože období vysazování s rašící přírodou skončí. Ve skleníku ale chystám sadbu jahod a připravuji také zeleninu," sdělil Křičeňský nabízející sazenice za pět korun. Má například saláty, kedlubny, zelí, květák nebo brokolici. „Tyhle druhy lze nyní sázet do skleníků nebo do fóliovníků, ven ještě ne,“ upřesnil.