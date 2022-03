Z Letohradu do Žamberka hladce. Začíná první etapa oprav silnice za 80 milionů

Více než deset let volají řidiči i starostové Letohradu, Žamberka a přilehlých obcí o opravu úseku silnice II/310. A vypadá to, že se v tomto roce skutečně dočkají. První etapa oprav by totiž měla začít už letos květnu. Zakázku na začátku roku vysoutěžila firma Strabag, která má vazbu na ruské oligarchy. To by ale podle představitelů Pardubického kraje nemělo začátek oprav nijak zkomplikovat.

Oprava silnice. Ilustrační foto. | Foto: archiv Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kdy se však řidiči projedou po komplet novém povrchu silnice, který kraj přijde celkem na 80 milionů korun, není tak docela jasné. Silnice místy připomínající tankodrom denně trápí řidiče mířící z Letohradu do Žamberka a naopak. „Jezdím tudy skoro denně, už mám cestu včetně všech těch výtluků dobře naučenou, ale stejně mě často nějaká nová díra překvapí,“ řekl s nadhledem Jan Polák, který po trase Letohrad – Žamberk jezdí několikrát týdně. Auto srazilo na křižovatce ve Vysokém Mýtě chodce, policie hledá svědky Jízdě, během které mají řidiči strach o stav svých pneumatik, ale už bude brzy konec. Letos totiž začne první etapa opravy silnice. „Letos by se měl opravit úsek od Letohradu směr Lukavice přibližně k vlakové zastávce,“ uvedl starosta Letohradu Petr Fiala. Zahájení této etapy kraj plánuje na konec května. „Hotovo by mělo být do čtyř měsíců od zahájení stavby,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Tato fáze oprav podle něj bude stát 16 milionů korun, kdy však kraj bude pokračovat s opravou navazujících úseků, není tak úplně jasné. „Realizace navazujících etap je závislá na finančních možnostech Pardubického kraje,“ dodal Kortyš s tím, že celková hodnota zakázky má být 80 milionů korun. Druhá etapa oprav se pak dotkne především obce Lukavice. „Je plánována přes celou zastavěnou část obce až ke kapličce,“ uvedla starostka obce Ilona Severová. Poslední fáze oprav by pak měla skončit v Žamberku u kruhového objezdu. „Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu z páteřních komunikací v Žamberku a její současný technický stav skutečně není dobrý, tak avizovanou rekonstrukci vítám,“ řekl starosta Žamberka Oldřich Jedlička, podle kterého by hotovo mohlo být v roce 2024. Není Lukavice jako Lukavice, tady jste špatně. Záměny jsou k vzteku i pobavení Výběrové řízení Společnost Strabag v kraji staví nebo opravuje celou řadu dalších úseků. Mezi nejvýznamnější patří třeba přivaděč k D35 na Pardubicku nebo železniční most na trati Brno – Česká Třebová. O krajskou zakázku měly zájem tři firmy, a sice PORR, Společnost Letohrad - Žamberk a firma Strabag. Poslední jmenovaný subjekt pak navrhl nejnižší nabídkovou cenu a řízení vyhrál. Firma Strabag má však podle posledních informací vazbu na jednoho z nejbohatších ruských oligarchů Olega Děripaska. Na společnost ale prozatím nebyly uvedeny žádné sankce a miliardář se od ruské agrese na Ukrajině veřejně distancoval. Podle Kortyše by tak opravu silnice mohly zkomplikovat pouze případné kroky státu, které by činnost firem s vazbami na Rusko omezily.

