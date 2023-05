Z Letohradu do Chorvatska na pláž za pět dní. Na motorce Jawa 50 Pionýr

/FOTO, VIDEO/ Zvládne pionýr cestu z podhůří Orlických hor na pláž v Chorvatsku? To se uvidí v srpnu. Marek Živný z Letohradu už má za sebou dvě daleké cesty na motorce Jawa 50. S partou nadšenců do strojů Jawa dojeli na pláž Baltského moře v Polsku nebo do Rumunska.

Jawa jede k moři - Rumunsko | Video: Jawa jede k moři