Na letišti v pražských Kbelích v pondělí brzy ráno přistálo vojenské letadlo. V něm z Kábulu přicestovalo 46 Čechů se svými rodinami a afghánskými spolupracovníky. Nyní celou osádku letounu čeká dvoutýdenní karanténa. K tomu nejspíše poslouží prostory specializované nemocnice v Těchoníně. Informace přinesl server iRozhlas.

Centrum biologické ochrany v Těchoníně. | Foto: Michal Horák

Český let z Kábulu startoval v neděli okolo deváté hodiny večer. Uvedl to na svém twitterovém účtu premiér Andrej Babiš. „Omlouvám se, že nejsme konkrétnější. Až do skončení záchranné akce nebudeme poskytovat žádné podrobné informace,“ dodal.