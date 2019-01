Východní Čechy – Vydařená lyžařská sezona, která patřila mezi nejlepší za několik let, výrazně pomohla turistickému ruchu v regionu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

V Královéhradeckém kraji v letošním prvním čtvrtletí přibylo oproti loňskému prvnímu kvartálu přes 20 procent turistů, v Pardubickém kraji 15 procent. Tři čtvrtiny byli tuzemští návštěvníci, mezi cizinci pak dominovali Němci, na druhém místě Poláci, jež Němce kvůli své oblibě Krkonoš silně dotahují, a na třetím Nizozemci. Na čtvrtém a pátém místě se umístili Slováci a Dánové. Naopak o polovinu ubylo Rusů, propadli se ze čtvrtého na šesté místo.

Královéhradecký kraj byl v prvním čtvrtletí díky lyžařům mířícím do Krkonoš a Orlických hor po Praze tradičně nejnavštěvovanějším regionem, v prvním čtvrtletí sem přijelo 282 tisíc turistů. Do tradičně turisty opomíjeného Pardubického jen 75 tisíc, ale i to je nárůst.

„Letošní zima byla jednou z nejvydařenějších. Vrátili jsme se na úroveň nejlepších top sezon mezi léty 2005 až 2008," řekl už dříve šéf krkonošského SkiResortu Černá hora – Pec pod Sněžkou Petr Hynek.

(kim, čtk)