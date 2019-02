Pardubice – Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21. října, budou voliči v Pardubickém kraji vybírat z kandidátek 24 politických subjektů: 17 politických stran a 7 hnutí. Tolik kandidátek se sešlo na krajském úřadě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Černý

„V současné době je na kandidátkách 400 lidí, ovšem strany mohou kandidátky ještě doplňovat nebo v nich měnit pořadí, a to do pondělí 21. srpna,“ uvedla Zuzana Nováková z oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana.



Většina stran však již má o svých lídrech jasno. Kandidátku ČSSD vede současný ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 36letý Jan Chvojka z Chrudimi. Nějakou dobu se poněkud překvapivě spekulovalo jako o možném lídrovi také o pardubickém Miroslavu Váňovi, u kterého to vypadalo, že po sérii neúspěchů, včetně toho v posledních parlamentních volbách v roce 2013, ve vysoké politice již skončil. Okresní výkonný výbor ČSSD ale překvapivě právě Váňu letos na jaře navrhl jako lídra své kandidátky. Po dalších jednáních ale obsadil až třetí místo.



ANO 2011 v kraji vede do voleb současný poslanec Martin Kolovratník. Na druhém místě kandidátky figuruje náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.



Kandidátku pro podzimní volby musela narychlo upravovat krajská organizace KDU-ČSL, a to po celostátním rozhodnutí svého vedení a vedení STAN (Starostové a nezávislí) o rozchodu. „Lídrem kandidátky zůstává ředitel pardubického Gymnázia Mozartova Marek Výborný, který zvítězil v lidoveckých primárkách. Druhé místo na kandidátce zaujme lékař a onkolog Vít Ulrych a na třetím místě bude usilovat o hlasy voličů místostarosta Ústí nad Orlicí Michal Kokula,“ uvedl krajský tajemník KDU-ČSL František Jelínek. Ve volbách budou lidovci spolupracovat s hnutím Nestraníci, které na pátém místě kandidátky reprezentuje starosta Svitav a krajský zastupitel David Šimek.



Občanskou demokratickou stranu povede v kraji do voleb poslanec a vysokoškolský učitel Simeon Karamazov. ODS podporují „Soukromníci“, a tak na třetím místě kandidátky figuruje místostarosta Holic Petr Bajer, předseda Strany soukromíků ČR. TOP 09 vsadila na současného poslance a primáře pardubické nemocnice Jiřího Skalického. Krajským lídrem komunistů je Václav Snopek, který je taktéž poslancem.



Na seznamu přijatých kandidátních listin voliči najdou tyto subjekty: ČSSD, Rozumní, KSČM, Strana svobodných občanů, Sdružení pro Republiku, ODS, TOP 09, Dělnická strana sociální spravedlnosti, KDU-ČSL, Česká pirátská strana, Realisté, Občanská demokratická aliance, Strana zelených, Blok proti islamizaci, Strana Práv Občanů, Dobrá volba 2016, Radostné Česko, SPD, Řád národa – Vlastenecká unie, ANO 2011, Cesta odpovědné společnosti, Starostové a nezávislí, Sportovci pro společnost a hnutí Referendum o Evropské unii.