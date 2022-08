„Tato zkouška se provedla na speciálně upraveném vozidle od německé firmy Paravan. Vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou, řízení a ovládání brzdy a plynu je ovládané joystickem, směrová světla, stěrače a vše spojené pro komfort řidiče je ovládáno hlasovými povely. Robert Balušik joystick ovládá pravým loktem“, popsal Pavel Peml z přeloučské autoškoly.

Sezemická lávka: výročí, kostýmy a pády. Pro diváky ale zábava. Podívejte se

Tento 27letý muž ze Slovenska si svůj speciální automobil převážně hradil ze svých nákladů. Část nákladů získal díky speciální sbírce, kterou na Slovensku zorganizoval. Róbert Balušík má svou vlastní firmu z oblasti informační technologie. Jeho otec o něm říká, že je velmi ctižádostivý a dává si i přes svůj handicap vysoké cíle. Jedním z nich bylo právě získání oprávnění řidičského průkazu.

„Jsem velice rád, že mi autoškola pana Pemla umožnila zde řidičské oprávnění získat, je jediná v České a Slovenské republice, která dokáže pro tento speciální druh ovládání automobilu zkoušku uskutečnit. Tím, že budu moct řídit auto sám se neskutečně osvobodím,“ svěřil se Róbert.

Zdroj: Autoškola Peml

Získat řidičák ale nebylo vůbec jednoduché.

„Celé to trvalo 3 roky. Nejprve jsme hledali firmu, která by byla schopná sestavit automobil přímo pro syna. Dále jsme až tady v Přelouči našli pana Pemla, který umožnil synovi složit zde závěrečné zkoušky. Pan Peml si sám musel nejprve udělat speciální zkoušky, aby mohl se synem jezdit. Všechno to bylo velice náročné, ale výsledek stojí rozhodně za to,“ popsal otec Róberta Balušíka.

Žena u Kladrub nezvládla řízení. Hasiči ji museli z lesa doslova vysekat

Čerstvý řidič úspěšně zakončil závěrečnou zkouškou pro získání řidičského oprávnění nejprve písemným testem a pak také praktickou jízdou pod dozorem komisaře pana Ladislava Malého z Městského úřadu v Přelouči.

„Dopadlo to výborně,“ potvrdil zkušební komisař Ladislav Malý, který uchazeče pochválil za vynikající a bezpečnou jízdu a výbornou přípravu ke zkouškám.