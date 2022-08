Armáda zrušila svou účast a město Králíky ji následovalo. Jediné, co z Cihelny zůstává, je kulturní část programu, která se bude konat bez účasti vojenského orchestru na Velkém náměstí v Králíkách v pátek 19. srpna. Vystoupí skupiny Ready Kirken a Plazma Rock.

Důvodem, proč členové armády letos do Králík nedorazí, je napjatá geopolitická situace a závazky, které vyplývají z členství v NATO. „V letošním roce Armáda České republiky svou účast na akci zrušila z důvodu vysoké vytíženosti kapacit v souvislosti s plněním úkolů, které vyplývají z aliančních závazků,“ uvedl Jiří Táborský z tiskového oddělení ministerstva obrany. Dodal, že kapacity armády jsou zejména v oblasti plánování a logistiky velmi vytížené a není možné štěpit síly.

Na vedení armády reagovalo také město Králíky, které je pořadatelem akce. „Rozhodli jsme se neuspořádat ukázkovou část akce Cihelna, a to po důkladném zvážení všech finančních i organizačních možností,“ řekl starosta města Václav Kubín.

Akce Cihelna se opět ruší. Pořadatelé odsouvají oblíbenou událost na příští rok

Akce Cihelna do regionu tradičně přiláká tisíce návštěvníků. Pro řadu institucí a podnikatelů se jedná o významnou událost. Takovým případem je například Muzeum československého opevnění v Králíkách. „Pro nás je to pochopitelně zásadní problém. Přijdeme o návštěvníky a klesnou nám příjmy z prodeje suvenýrů,“ popsal ředitel muzea Richard Sicha. Vzápětí ale dodal, že povinnosti armády naprosto respektuje a důvody, které vedly ke zrušení akce, chápe. „Faktem ovšem zůstává, že pro nás to znamená existenční potíže,“ poznamenal.

Naposledy se akce v plném rozsahu konala v roce 2019. Tehdy se do Králík sjelo 320 vojáků a 123 kusů vojenské techniky. V historických ukázkách se pořadatelé zaměřili na osvobozování severní Moravy. Během přehlídky s názvem Svoboda přichází přes Slezsko tehdy vystoupilo přes 350 dobově vystrojených a vyzbrojených herců.