Vláda rozvolňování opatření příliš uspěchala. To si myslí 57 procent hlasujících v anketě Deníku. Pětina lidí se naopak domnívá, že rozvolnění mohlo být ještě výraznější. Jen necelých deset procent je s kroky vlády zcela ve shodě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Otevření malých provozoven a restaurací, třeba za podmínky omezení metry či počty hostů, mělo být již dříve. Pokud se nenakazím ve frontě u pokladny v supermarketu nenakazím se aniv malém obchůdku s dětskou obuví, textilem, v papírnictví, kde budu jako zákaznice sama,“ uvedla na sociálních sítích Iva Galádová. Hodně lidí má ale opačný názor. „Rozvolnění prostě udělali příliš brzy a doplatíme na to všichni,“ napsala Dagmar Vernarecová. Podle některých jsou opatření v určitých směrech nedomyšlená. „Hlavně jako trenér atletiky musím říci, že tohle snížení omezení nic neřeší. Zkoušeli jste sprintovat v roušce? Kolik dětí se s ní asi zadusí? Amatérský sport neměl být vůbec omezován, protože to zlo, co to na dětech způsobí, se nám jako společnosti vrátí v dalších letech,“ nechal se slyšet Filip Sedlák.