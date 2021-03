Oběti covidu v České republice uctili v pondělí v poledne i v Čisté u Litomyšle. Z kostela svatého Mikuláše se v pravé poledne rozezněly všechny tři zvony.

V pravé poledne se z kostela svatého Mikuláše v Čisté u Litomyšle rozezněly všechny tři zvony. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Na věži místního kostela se otevřely před dvanáctou hodinou všechny okenice, to se zvoníci chystali na výjimečné zvonění. Ve vesnici i širokém okolí byly v poledne slyšet tři čistecké zvony, a to největší zvon Mikuláš, který je největším v Česku odlitým zvonem roku 2019 a požehnal ho kardinál Dominik Duka. K Mikulášovi se připojil barokní zvon svatého Jana a Pavla mučedníků i nejmenší zvon Václav, který se do věže vrátil přesně před pěti lety.