/SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ/ Česká kapela Vesna se probojovala do finále prestižní hudební soutěže Eurovize. Bubenice skupiny Markéta Mužátková pochází z Vysokého Mýta, kde jí fandí nejen rodina, ale i přátelé a známí. „Je to muzikantská rodina, Markéta je šikovná, milá holka,“ řekla Marie Lněničková z vysokomýtské radnice. Finále Eurovize se koná v sobotu večer, přenos v televizi budou sledovat i lidé ve Vysokém Mýtě. Poslechněte si soutěžní píseň.

Vesna - My Sister's Crown (LIVE) | Video: Eurovision 2023

Dívčí skupina Vesna se dostala do finále Eurovize se svojí skladbou My Sister's Crown. V sobotu se utká se zástupci 25 zemí. Na bicí hraje v kapele Markéta Mužátková, která je z Vysokého Mýta.

Finále Eurovize odvysílá Česká televize v sobotu ve 21 hodin na programu ČT2.

„Účast v Eurovizi je neobyčejný zážitek a to, že jsme se dostaly do finále mezi tolika většími zeměmi, vnímáme jako obrovský úspěch. Jsem vděčná, že to můžu zažít, protože je úžasný pocit mít možnost reprezentovat naši republiku ve světě. A v neposlední řadě taky rozšířit poselství naší písně k tolika lidem,“ podělila se o dojmy Markéta Mužátková přímo z britského Liverpoolu.

Kapelu Vesna tvoří hudebnice z pražské konzervatoře Jaroslava Ježka, kromě tří Češek jsou jejími členkami i Slovenka, Ruska a Bulharka. Zpěvačka Patricie Fuxová před soutěží řekla, že Vesna chce na Eurovizi reprezentovat ženskost a slovanství. Kromě zpěvu však musely mladé ženy natrénovat i tanec.

„Přestože jsme všechny muzikantky, tak jsme se musely za tři měsíce přeměnit na tanečnice, takže jsme třikrát týdně pilně trénovaly s naší úžasnou choreografkou Zuzanou Akopjan Veselou. Do toho holky chodily na lekce zpěvu a sháněly jsme oblečení a kostýmy, které nám ušil do Liverpoolu mladý fashion designér Jan Smejkal. Light design pro nás udělal Matyáš Vorda,“ doplnila Mužátková. Před Liverpoolem si kapela zahrála v několika městech, jako je Amsterdam, Tel Aviv, Madrid nebo Londýn.

Zdroj: Eurovision 2023

Markéta Mužátková pochází z muzikantské rodiny Vedralových z Vysokého Mýta. Její rodiče učí ve vysokomýtské zušce, maminka hru na housle a tatínek na kytaru.

„Markéta projevovala už v dětství hudební talent a tak hrála hned na několik nástrojů. Věnovala se hře na zobcovou a příčnou flétnu, kytaru, klavír, bicí, perkusi. Studium bicích absolvovala později na konzervatoři v Praze, kde ještě v současnosti studuje skladbu,“ sdělila maminka Markéty Helena Vedralová.

Česko v Eurovizi: O účast usiluje Markéta Irglová, Pam Rabbit i kapela Vesna

Úspěšná bubenice absolvovala zušku jak ve Vysokém Mýtě, tak později i v Ústí nad Orlicí.

SKLADBA - My Sister’s Crown



Píseň kombinuje 4 jazyky: češtinu, angličtinu, bulharštinu a ukrajinštinu. Čeština díky postupu Vesny zazní na finále Eurovize poprvé v historii.

Píseň má podle autorky a zpěvačky Patricie Fuxové reprezentovat ženskost a slovanství. Skladba má také reflektovat otázku menšin i násilí, sesterství a soudružnost žen. Členka skupiny Bára Šustková o skladbě řekla: „Je o všech lidech, kteří zažívají nějakou nesvobodu, jak už útlak od společnosti, trendů, techniky a je takovým symbolem pro tyto lidi, aby si nasadili korunu a cítili se dost silní."

Autorky chtěly písní a klipem při ruské invazi podpořit Ukrajinu, kromě symboliky textu v písni zaznívá také ukrajinština. Skladba i klip byla v Rusku a Bělorusku zakázána.

„Hrála jsem v prvních kapelách na bicí, a tak jsem posbírala mé první muzikantské zkušenosti. Potom jsem pokračovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde jsme se právě potkaly s holkami z Vesny a už je to šest let,“ podotkla Markéta.

Kapela Vesna se probojovala do finále Eurovize. Bubenicí skupiny je Markéta Mužátková z Vysokého Mýta.Zdroj: se svolením skupiny Vesna

Sobotní finále Eurovize tak bude hojně sledované právě ve Vysokém Mýtě, kde Markétě fandí rodina i lidé z města a okolí, kteří kapelu Vesna znají. „Holky jsou super, byl jsem na jejich koncertu a pecka. V sobotu jim budu držet pěsti, aby vyhrály,“ řekl Jiří Novotný z Vysokého Mýta. U televize budou i rodiče Markéty.

„Mám velkou radost, že v tak speciální disciplíně, jakou je Eurovize, Vesna zaujala svou písní a postoupila do finále. A také mám radost, že se dcera věnuje našim hudebním kořenům i v kapele Muziga,“ uzavřela maminka.

V sobotním finále se Vesna představí spolu se zástupci Chorvatska, Moldavska, Švýcarska, Finska, Izraele, Portugalska, Švédska, Srbska a Norska. Vesna soutěží s písničkou My Sister’s Crown, jejíž text se skládá ze čtyř jazyků, z angličtiny, češtiny, ukrajinštiny a bulharštiny. Finále odvysílá Česká televize v sobotu ve 21 hodin na programu ČT2.

První ročník Eurovize se uskutečnil v roce 1956. Tehdy vyhrála švýcarská zpěvačka Lys Assia. Ovšem nejslavnějším vítězem soutěže je švédská skupina ABBA, která v roce 1974 zvítězila s hitem Waterloo. Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, kdy ji reprezentovala skupina Kabát. Nejlepšího výsledku dosáhl zpěvák Mikolas Josef, který v roce 2018 skončil na šestém místě. V loňském roce Česko reprezentovala skupina We Are Domi, která se dostala až do finále.

Vesna - My sister's crown ( Official Music Video ):

Zdroj: Youtube