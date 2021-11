„S ohledem na panující situaci jsme však museli z letošního doprovodného programu vypustit předvádění výroby vánočních předmětů v objektech. Doufáme, že to návštěvníci pochopí a vyzdobené roubenky je přesto potěší.“, upřesňuje ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.

Výstava přibližuje tradiční obyčeje zimního období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se například dozví, jak vypadalo pohoštění pro přadleny, jaké dárky mohly děti před sto dvaceti lety nalézt v mikulášské nadílce, ale také, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily Bude otevřena do 5. 12. denně (i v pondělí 30. 11.) od 9 do 16 hodin.

Kulturní akce se ve své obvyklé podobě neuskuteční. V objektech se nebude předvádět výroba vánočních předmětů, nebudou hudební vystoupení, odpadá mikulášská obchůzka a zrušen je Adventní jarmark. Zůstává jen individuální prohlídka vánočně vyzdobených roubenek. „Při prohlídce je ovšem nutné zachovávat platná opatření. To znamená – do vnitřních prostor je vstup možný pouze s respirátorem a za předpokladu dodržení rozestupu 1,5 m. Přesné znění pokynů k návštěvě máme zveřejněno na webových stránkách," upřesnila Magda Křivanová.