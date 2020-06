Oproti předchozímu měsíci sice v kraji vzrostl počet uchazečů o zaměstnání, ale zároveň se zvýšil také počet pracovních míst v evidenci úřadů práce. Přesto jsou i v regionu lidé, kteří jsou od dubna bez práce. Většinou se jedná o pracovníky ve službách. Stejně dopadla i Věra Kovářová z Chrudimi, která před koronavirovou krizí dělala pokojskou v jednom penzionu. „Byla jsem ještě ve zkušební době, když hotely přestaly ubytovávat hosty. Bylo mi jasné, že budu první na řadě. Vychovávám sama dva syny a nevím, co teď budu dělat. Na léto musím najít alespoň brigádu, protože nemám pro děti hlídání,“ říká Věra Kovářová.

Své zaměstnance propustilo více hotelů a penzionů v Pardubickém kraji. Některé je už ale zase nabírají zpátky, protože se vládní opatření uvolnila.

Personál už vrátili do původního stavu i v luxusním hotelu Aplaus v Litomyšli. Tam k 1. dubnu odešlo několika zaměstnanců na úřad práce a v hotelu nebyla ani jedna pokojská. „Postupné rozvolňování přineslo obrovskou objednávku na letní prázdniny. Jedná se pouze o českého turistu. Velký vliv na to měla úprava cenové politiky hotelu a oslovení moderním trendem používání poživatin z okolí místa dané provozovny. Jedná se o lokální suroviny, převážně z území českého trhu,“ uvedl ředitel hotelu Aplaus David Fišer.

Nejvyšší nezaměstnanost je ve Svitavském okrese

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci května evidováno 9 192 nezaměstnaných osob. „Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 196. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 524 osob, naopak evidence byla ukončena 1 328 osobám,“ sdělil Aleš Trpík z Českého statistického úřadu v Pardubicích. Přibývá ale také počet volných pracovních míst. Ten se oproti dubnu zvýšil o 446 míst. Ke konci května bylo v kraji evidováno 24 261 pracovních míst.

V Pardubickém kraji je aktuálně nejvyšší nezaměstnanost ve svitavském okrese. Současný nejnovější údaj o podílu nezaměstnaných k 31. květnu je 2,7 procenta. „To znamená, že se situace oproti pěti předešlým rokům zhoršuje. Větší propouštění neevidujeme. Ale aby se situace zhoršovala, na to nemusí být větší propouštění. Stačí, když se firmy postupně zbaví osob, které nepotřebují. Jestli to budou dělat, nevíme, ale očekáváme to. Červen a červenec by neměl být až tak zlý díky sezonním pracím, ale podzim bude možná špatný,“ uvedl ředitel Úřadu práce ve Svitavách Jan Tesař. Nevylučuje ale, že koncem letošního roku vyroste podíl nezaměstnaných v okrese Svitavy až na šest procent.