Východní Čechy – Neotřelým, ale bohužel velmi přesvědčivým argumentem v úterý vysvětlil pardubický poslanec Věcí veřejných (VV) Miroslav Petráň, proč je pro pokračování stávající vlády. „Předčasné volby by nic neřešily. Obávám se totiž, že by k nim lidé vůbec nepřišli,“ prohlásil Petráň.

Miroslav Petráň | Foto: Deník/Jeníček Luboš

Otrávenost lidí z politiky je skutečně vysoká. A navíc, VV by si vyvoláním předčasných voleb pod sebou definitivně dořízly nalomenou větev, v průzkumech se pohybují hluboko pod pěti procenty.

Jak je u politiků zvykem, vymámit z Petráně jasné ano nebo ne současné koalici bylo tvrdým oříškem. Ale z rozhovoru, který Deníku poskytl, byl jeho postoj mezi řádky přece jen čitelný.

„Myslím, že se současná krize dá jednáním vyřešit. Jen nevím, co je u pana Kalouska hrou a co myslí vážně. V každém případě je to nejschopnější politik co se týče technologie moci,“ řekl Petráň.

Je tak nejspíš na stejné, umírněné lodi, jako jeho královéhradecký kolega, poslanec VV Jiří Štětina. I ten se postavil za ministry VV, které před týdnem vedení strany neúspěšně vyzvalo k demisi.

Petráň současnou koaliční krizi bagatelizuje poukazem na logickou nervozitu vyplývající z řešení závažných, 20 let odkládaných problémů. A odmítá škatulkování novinářů, podle nichž se VV rozštěpily na dvě větve – „peakovskou alias provládní“ a „bártovskou alias protivládní“.

„V každé straně jsou různé proudy a rozdělování VV na dva směry, to je jen fabulace novinářů. Názorů je v našem poslaneckém klubu tolik, kolik má členů,“ tvrdí.

Nevypálí si rybník…

A v žádném případě Petráň nehodlá z poslaneckého klubu VV odcházet. Petráň byl na sněmovní kandidátce VV nominován jako nestraník. „O vystoupení z klubu jsem nikdy neuvažoval. VV se totiž i přes současné problémy snaží naplnit svůj program, který já rovněž ctím,“ dodal.

O tom, že vláda nakonec zůstane, byly už před včerejším lámáním chleba přesvědčené i další východočeské politické špičky. Přece si nevypálí rybník, znělo unisono především právě na adresu véčkařů.

„Jsem naprosto přesvědčen, že vláda zůstane a úvahy o náhradních alternativách či koalicích s ČSSD jsou proto zbytečné,“ prohlásil třeba pardubický hejtman Radko Martínek, respektovaná osobnost hlavní opoziční strany, sociální demokracie. „Jsou to stále stejné tanečky, které se uvnitř koalice opakovaly již několikrát. V zásadě je pro některé členy nutností, aby vláda zůstala,“ podotkl.

Ať už tato, několikátá vládní krize dopadne jakkoliv, velké ponaučení přinese i pro řadu komunálních politiků.

„V příštích volbách bych už za VV na kandidátku nešel. Vybral bych si jiné uskupení, které by mělo otevřenou správu věcí veřejných v názvu,“ řekl místostarosta Častolovic na Rychnovsku Jiří Václavík.