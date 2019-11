Náklady na likvidaci a sběr odpadu rostou, některá města v Pardubickém kraji proto zvažují zdražení poplatku za popelnice. Připlatí si lidé v Pardubicích a možná také ve Svitavách nebo v Ústí nad Orlicí.

„V současné době probíhá na toto téma diskuse, zvýšení nevylučuji, bude předmětem projednání zastupitelstva v prosinci letošního roku,“ řekl starosta Ústí Petr Hájek.

Za odpad město ročně zaplatí okolo 12 milionů korun. Z poplatku se vybere okolo osmi milionů, ale jen v ideálním případě, sedm procent lidí totiž poplatek nezaplatí.

Letos už zdražili

Kdy se poplatek zvýšil?



Pardubice

444 Kč – v roce 2003

492 Kč – v roce 2004

498 Kč – 2005 – 2009

500 Kč – od roku 2010



Chrudim

600 Kč – od roku 2013



Ústí nad Orlicí

590 Kč – od roku 2016



Svitavy

660 Kč – od roku 2019

Ve Svitavách se letos odpad již zdražoval o 60 korun, jak dlouho budou ale lidé platit současných 660 korun, zatím není jasné. „O případném zvýšení bude rozhodnuto v závěru letošního roku na prosincovém zasedání,“ informoval mluvčí Svitav Jiří Johanides.

To Pardubáci se větším výdajům za popelnice nevyhnou, v současné době se ale neví, jak vysoké chystané zdražení bude. Ještě letos platili lidé v krajském městě 500 korun.

„V roce 2018 nepokryly poplatky obyvatel ani 60 procent veškerých nákladů. Poplatek za odpad se přitom již 14 let prakticky nezměnil,“ odůvodnila navýšení mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Zdražení bude výraznější, poplatek se má zvednout o 150 nebo 190 korun, také v tomto případě rozhodnou zastupitelé.

„Domnívám se, že po tolika letech a stále rostoucích nákladech města na odpadové hospodářství je čas poplatek za odpad upravit. Pokud by obyvatelé měli platit podle skutečných nákladů, které na odpadové hospodářství vynaložíme, stálo by to každého ročně 802 korun,“ vysvětlila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Podle propočtů magistrátu dá město v příštím roce za odpadové hospodářství 74 milionů korun, bez navýšení poplatku by muselo slabou polovinu zaplatit z vlastního rozpočtu. Po navýšení o menší zvažovanou částku přijde jen o 17 milionů.

„Přestože se v posledních letech poplatky nezvyšovaly, náklady na odpadové hospodářství vzrostly z původních asi 45,5 milionu na současných 73,7 milionu. Průběžně totiž zvyšujeme úroveň služeb poskytovaných v oblasti odpadového hospodářství, zejména v separaci odpadu,“ dodala Dvořáčková.

Zůstává stejný

Zvyšování se nemusejí bát lidé v Chrudimi nebo České Třebové. „Město v současnosti neplánuje navýšení poplatku,“ potvrdil mluvčí Třebové Jiří Holý. Přestože náklady na odpad rostou i v Chrudimi, poplatek zůstává už od roku 2013 stále stejný, lidé platí 600 korun.

Náklady na odpadové hospodářství se zvyšují například kvůli přibývajícím kontejnerům na tříděný odpad a rozrůstajícím se komoditám, které lze třídit. Ve městech se za poslední roky objevily nádoby na jedlé oleje nebo kovy.