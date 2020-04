V pečovatelském domě na Litomyšlsku se objevila nákaza koronavirem. Onemocněla klientka domu, která v zařízení bydlí sama v jednom z pronajatých bytů.

Odběrové místo pro testy na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

"Klientka, která byla pozitivně testována poté, co se u ní objevily typické příznaky, byla převezena do Pardubické krajské nemocnice na infekční oddělení. Ihned jsme uvolnili z meziskladu v Litomyšli 4 ‚akutní balíčky‘, přičemž každý z nich obsahuje komplet vybavení pro dvě osoby – na ochranu dýchacích cest, očí, rukou, i těla. Zároveň krajská epidemioložka nařídila PCR testy všech zaměstnanců zařízení, kteří přišli do kontaktu s pozitivní klientkou,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.