Ačkoli se začátkem prázdnin přestala platit plošná povinnost nosit roušky, ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče toto opatření nadále trvá.

Život v době s koronavirem, ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Pacienty, jejich doprovody, návštěvy i další příchozí do areálu všech zařízení Nemocnice Pardubického kraje proto prosíme, aby do nemocnic i nadále přicházeli s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest,“ připomínají nemocnice. Jedna výjimka tu ale je, roušky nemusí nosit hospitalizovaní pacienti. Návštěvy jsou znovu povoleny od 13. června, a to pouze při dodržení stanovených pravidel, například bez známek nemoci a s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti.