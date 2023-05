Ještě na Velikonoce se v Krkonoších lyžovalo, o posledním dubnovém víkendu se tam rozjíždí letní turistická sezona. V provozu budou lanovky, bobové dráhy, půjčovny koloběžek, elektrokol a zážitková hřiště a parky. Naopak po celou letní sezonu bude uzavřený bikepark ve Špindlerově Mlýně.

Během prodlouženého víkendu je možné vyrazit v Krkonoších na bobovou dráhu v Peci pod Sněžkou, Mladých Bukách, Špindlerově Mlýně či Harrachově. | Foto: Jan Bartoš

SkiResort Černá hora - Pec přichystal novinku v Peci pod Sněžkou, kde investoval do převzetí bobové dráhy a zážitkového parku Lemurie. Bobová dráha, dlouhá 900 metrů, bude od soboty 29. dubna v provozu denně až do konce října, stejně jako sousední dětský areál Lemurie, který je plný prolézaček, dlouhých adrenalinových skluzavek, velikých trampolín.

Jaro neznamená všude konec zimní sezony. Byla podprůměrná, říkají ve Vrchlabí

„Je to investice do rozšíření letních aktivit. Hostům chceme poskytovat ucelené služby. V červenci otevřeme v Peci pod Sněžkou palačinkárnu CrePec (Creperie Pec), kde budeme dělat sladké a slané palačinky. Další novinkou bude produkt Enjoy Card po vzoru letních alpských karet, který nabídne balíček regionálních turistických atrakcí ve východních Krkonoších za výrazně zvýhodněnou cenu. K dostání bude na našem e-shopu a u ubytovatelů,“ řekl Deníku ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Jakub Janda.

Inspirace z alpských středisek

Nová karta má být návštěvníkům hor k dispozici od června. Bude zahrnovat jízdy třemi lanovkami, bobovou dráhu v Peci pod Sněžkou, vstup na Stezku korunami stromů Krkonoše, do Aquacentra v Janských Lázních, dětských parků a také přepravu turistickou autobusovou linkou TourBUS na trase mezi Pecí pod Sněžkou a Janskými Lázněmi. „Produkt sdružuje turistické aktivity ve východních Krkonoších. Tento model funguje v Rakousku, Itálii či Francii. Osvědčil se například v Kitzbühelu, lidé se vrací do horských středisek i v letní sezoně. Byla to pro nás inspirace,“ dodal Janda.

Digitalizace na horách. Ministr Bartoš chce zavést pro ubytovatele e-Turistu

V sobotu se také otvírá Herní krajina Pecka ve Velké Úpě u horní stanice sedačkové lanovky Portášky, která bude v provozu denně do 18. září a už tento víkend nabídne i půjčení elektrokol a koloběžek. Zájemci si můžou půjčit elektrokola od tohoto víkendu také v dolní stanici lanové dráhy v Janských Lázních.

Půjčení koloběžky na 2 hodiny stojí 300 korun (270 korun online), na pět hodin 450 korun. Cena za půjčení elektrokola ve SkiResortu je 600 korun na tři hodiny a 1200 Kč na celý den, u celoodpruženého kola 1100 a 1600 korun. Půjčení juniorského elektrokola stojí 400 korun na tři hodiny a 750 korun na celý den.

V sobotu 29. dubna se rozjedou lanovky z Janských Lázní na Černou horu a z Velké Úpy na Portášky. Černohorský Express bude jezdit nejprve o víkendech a poté od 13. května denně, lanovka na Portášky pojede denně od 17. června.

Další zdražení. Cesta lanovkou na Sněžku bude stát o prázdninách šest stovek

Jízda lanovkou na Černou horu a zpět stojí 310 korun při nákupu online, 350 korun na pokladně, cesta lanovkou na Portášky a zpět 220 korun při nákupu online a 250 korun na pokladně. Lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou bude v provozu patrně až od letních prázdnin po dokončení naplánovaný oprav.

Bikepark ve Špindlu bude letos uzavřený

Letní provoz zahajuje v sobotu 29. dubna rovněž Lanová dráha Sněžka, která bude v provozu denně od 8 do 19 hodin. Po loňském zdražení stojí cesta lanovkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku a zpět pro dospělého 520 korun v období září - červen, v červenci a srpnu lidé zaplatí 620 korun. Do mezistanice na Růžové hoře se jezdí do konce června za 370 korun, o letních prázdninách za 440 korun.

Poslední dubnový víkend startuje rovněž letní provoz lanovky na Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Cesta nahoru a dolů stojí 330 korun. V první polovině května se bude jezdit na Medvědín o víkendech, poté čtvrtek 18. - neděle 21. května a od 27. května denně. Restaurace Medvědín v nadmořské výšce 1235 metrů bude otevřená v provozní době lanovek. Ve Svatém Petru začne provoz lanové dráhy od 2. června.

Kolaps dopravy v lyžařské sezoně? Opravy špindlerovských mostů kraj odloží o rok

Ve Špindlerově Mlýně zůstane uzavřený v letošní sezoně bikepark. „V následujících týdnech budou ve Svatém Petru zahájeny terénní a lesnické práce na stabilizačních opatřeních, souvisejících s přípravou propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Převážná část bude probíhat v prostoru trailů zdejšího bike parku, jejichž bezpečný a komfortní provoz bude tímto zásadně omezen natolik, že v letošní sezoně bohužel nebude Špindl Bikepark uveden do provozu,“ vysvětlili provozovatelé ze Skiareálu Špindlerův Mlýn.

V provozu je ve Špindlerově Mlýně bobová dráha, stejně tak v Harrachově. Lanovka z vrchlabských Herlíkovic na Žalý začne vozit turisty od 3. června.

Po celý prodloužený víkend 29. dubna - 1. května bude otevřený dětský park Baldův svět a Bobová dráha Berta v Areálu Mladé Buky. V sobotu 29. dubna zahajuje provoz Farmapark Muchomůrka ve Svobodě nad Úpou. Celoročně je otevřená Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.