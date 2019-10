První ulici v Pardubickém kraji by Karel Gott mohl mít v Chrudimi. „Napadlo mě pojmenovat veřejný prostor po Karlu Gottovi hned ve středu. Otázka bude, co na to koaliční partneři a komise města. Byl bych rád, kdyby na tom byla širší shoda,“ řekl chrudimský starosta František Pilný. Jako připomínku odchodu slavného zpěváka nechal starosta na budově radnice vyvěsit černý prapor.

Konkrétní podněty, že by si lidé přáli pojmenovat po Gottovi některou z ulic, zatím na chrudimskou radnici nedoputovaly. „Návrhy od občanů nemáme. Jen jsem zaregistroval negativní ohlas na vyvěšení praporu kvůli Antichartě. Trochu mě to mrzí, protože Karla Gotta považuji za velkého umělce. Všichni by měli dodržovat alespoň základní pietu,“ podotkl starosta.

Zástupci stran a hnutí – Chrudimáci, Piráti a ČSSD, které spolu s ANO tvoří radniční koalici, nejsou v zásadě proti. „V našem koaličním uskupení jsme toto dosud neprobírali. Já sám o tomto neuvažuji,“ sdělil místostarosta Petr Lichtenberg. Radní Tomáš Vondráček je záměru starosty nakloněn o něco víc. „Jistě i v Chrudimi najdeme vhodný objekt, který pojmenujeme po našem nejslavnějším zpěvákovi, i když tu byl oficiálně naposledy v roce 2004. Nyní je však pieta, minimálně do pohřbu umělce, poté uvidíme,“ uvedl.

Podobně to vidí místostarosta Pavel Štěpánek. „Debatu o této možnosti určitě uvítám. Najdeme-li vhodnou stavbu a bude širší politická shoda, pak bych se tomu nebránil. Není to však věc, kterou bych zásadně prosazoval, pokud by se ukázalo, že je spíše sporná,“ sdělil s tím, že se spolustraníky zatím tuto možnost neřešili.

Pokud jde o konkrétní lokalitu nebo stavbu, která by mohla nést Gottovo jméno, zmínil starosta Pilný sídliště Skřivánek. „Pokud se nám podaří rozšířit stávající sídliště o další ulice s rodinnými domy, tak by nově vzniklá ulice mohla mít název právě po Karlu Gottovi,“ nastínil. Nová lokalita by tak navázala na stávající ulice Nezvalovu, Alešovu nebo Bezručovu.

Čerstvá záležitost

Další města zatím o možnosti pojmenovat některou část veřejného prostoru po zesnulém zpěvákovi většinou neuvažují. Podle mluvčího pardubického magistrátu Radima Jelínka je úmrtí Karla Gotta velmi čerstvá záležitost. „Úvahy o pojmenování veřejného prostranství po panu Gottovi v tuto chvíli nejsou na pořadu dne,“ sdělil.

„Doposud jsme žádný návrh od veřejnosti nezaznamenali, v pondělí máme schůzi rady města a toto téma probereme,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová. A stejný hlas zní i další desítky měst v Pardubickém kraji.