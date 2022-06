Úchvatná podívaná v časosběrném videu: Supercela nad Chrudimí natáčená z dronu

/VIDEO/ Supercelu, která přecházela v pondělí okolo 17. hodiny přes Chrudim, pohotově zachytil fotograf Lukáš Ronge. "Byla to zaručeně nejfotogeničtější bouřka za posledních několik let, kterou jsem vyfotil," řekl Deníku. Dodal, že na místo přijel za "minutu dvanáct" a vypustil dron do devadesátimetrové výšky. "Pár fotek jsem udělal zrcadlovkou a pak rychle ujel do bezpečí," usmál se autor. Podívejte se na jeho snímky a časosběrné video. Je sice krátké, pouze třívteřinové, ale i tak stojí za to.

Časosběrné video (timelapse) supercely z dronu nad Chrudimskem. | Video: Lukáš Ronge